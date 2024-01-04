Togg almak isteyenlere müjde: Genel sipariş tarihi açıklandı

04 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 21:37

Yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, genel siparişleri almaya başlayacağı tarihi açıkladı. Ön sipariş sürecine mart ayında başlanan Togg T10X modelini şimdiye kadar yalnızca 2023 yılındaki çekilişte hak kazanan vatandaşlar satın alabiliyorlardı.

TOGG T10X İÇİN GENEL SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Togg, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel sipariş dönemini ocak ayı içerisinde başlatacağını duyurdu. İlk olarak, 6-10 Ocak tarihleri arasında, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyenler sipariş verebilecek. Çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayanlar, 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek.

20 Ocak ve sonrasında ise genel sipariş dönemi başlayacak. Yani Togg T10X sahibi olmak isteyenler, çekilişe katılmaya gerek kalmadan aracı sipariş verebilecekler.

2023'Ü 20 BİNE YAKIN TESLİMATLA KAPATTI

Togg’un kullanıcı sayısı da her geçen gün artıyor. Her ay yüzlerce müşterisine kavuşan Togg için 2023 yılının son verileri de açıklandı. Şirket, "Türkiye'mize verdiğimiz sözü tuttuk" notuyla paylaştığı gönderide, 81 ilin tamamında 19 bin 583 kullanıcısının T10X'lerine kavuştuğunu açıkladı.

TOGG, 2025'TE AVRUPA YOLLARINDA OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 2024 sonu itibarıyla Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacağını ve 2025'te ise Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg görüleceğini açıkladı.

TOGG SEDAN MODELİ DE YOLDA

Kacır ayrıca bu yıl Togg'da üretimin üç kata çıkacağını ve 2019 yılındaki Togg lansmanında görücüye çıkarılan sedan modelinin "2024 sonunda kamuoyuna tanıtılacağını" söyledi. Togg Sedan modeli 2025 yılında üretilmeye başlanacak.