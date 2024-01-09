Togg sedan dünya sahnesine çıkıyor! Canlı yayında ilk kez görücüye çıkıyor: Yeni model CES 2024’e damga vuracak

09 Ocak 2024 17:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:28

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük fuarı Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES 2024) başlıyor.

CES 2024’te dünya sahnesine çıkacak Togg’un yeni sedan modeli ile kez görüntülenecek.

Türkiye’nin otomobili Togg’un dünya sahnesine çıkacağı tanıtımda Togg CEO'su Gürcan Karakaş, tanıtım konuşmasını yapacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak canlı yayın youtube üzerinden yayınlanacak.

İLK KEZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

2023 yılında Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobil üreticisi olan Togg, yeni sedan modelinin sülieti dün paylaşılmıştı.

İŞTE YENİ TOGG SEDAN MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

- 600 kilometre menzil

- C segment platformunda spor sedan

- 2 yeni renk

- İlk kez kontrast çatı seçeneği

- 12.3 inç ekran ve ve 29 inç multimedya ekranı

- 8 inç dokunmatik kontrol paneli

- Araç içi sosyal kamera

- Yüksek hızlı mobil internet

- Kablosuz bağlantı noktası

- Qualcomm Snapdragon işlemcili kokpit

- Yeni tasarlanan iç mekan

CES 2024 TOGG TANITIMI CANLI YAYINI