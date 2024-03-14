TPAO'ya yeni petrol  arama sahası! 10 sondaj kuyusu açılacak

14 Mart 2024 11:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:19

Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımları devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde yeni bir petro arama çalışması için kollar sıvandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık ruhsatlı alanda 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılması kararlaştırıldı.

75 KİŞİYE İSTİHDAM

Yaklaşık 95 milyon liraya mal olması beklenen proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak. Böylelikle sıra ile açılacak sondaj kuyularında 2 bin 500 metreye kadar inilmeye çalışılacak. Arazi hazırlık aşamasında 25 kişinin ve petrol arama faaliyetlerinde 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerine başlanacak.

Kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla tesiste bulunan seperatörlere gönderilecek.

Üretim tanklarından alınan ham petrol, dolum istasyonuna gönderilmek üzere teslimat tankında depolanacak.

Dolum istasyonundan tankerler vasıtasıyla da TPAO’nun istasyonuna gönderilecek.

Faaliyet kapsamında ham petrol ayrıştırması tarzında bir işlem uygulanmayacak.

Planlanan proje kapsamında depolama çalışmasının lokasyonda yapılması planlanıyor.