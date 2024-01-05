Trakya'daki sınır kapılarından 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Trakya'daki 5 sınır kapılarından geçtiğimiz 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldığını belirtti.
Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen “2023 Genel Değerlendirme Toplantısı'nda” konuşan Vali Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya ve Balkan ülkelerine açılan sınır kapılarında 2023 yılı içerisinde yüzde 141 oranında bir artış gerçekleştiğini ifade etti.
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'nin Demirköy ile yine Edirne 'deki Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 2022'de 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı olurken 2023'te ise bu sayı 15 milyon 6 bin 852'ye kadar çıktı.
Vali Sezer, aralarında dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'nin de bulunduğu 574 olaya tarafından müdahale edildiğini ve 2 milyar 41 milyon TL değerinde kaçakçılık malzemesi ele geçirildiğini vurguladı.
Ayrıca Vali Sezer, geçen yıla göre yakalan kaçak malzemelerde yüzde 141 oranında bir artış söz konusu olduğunu söyledi.