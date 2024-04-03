Son dakika! Kira artış oranı belli oldu

03 Nisan 2024 10:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:30

Yerel seçim sonrası piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine kilitlenmişti. TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon aylık yüzde 3,16 yıllık yüzde 68.50 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 57,50

Verilerin açıklanmasıyla birlikte; iş yerlerine yapılacak kira artış oranları da belli olmuş oldu. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 57.50 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 57.50 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

BAKAN ŞİMŞEK: İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEKTİR

Öte yandan TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

Aylık enflasyon öngörüleri doğrultusunda mart ayında gerileme yaşandığı belirten Bakan Şimşek, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken, dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.