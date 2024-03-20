Tüketici güveni mart ayında arttı

20 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında %0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı: Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.