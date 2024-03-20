Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Tüketici güveni mart ayında arttı
20 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:10

Tüketici güveni mart ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları belli oldu. Tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında %0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tüketici güveni mart ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında %0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

Tüketici güveni mart ayında arttı - 1. Resim

Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinde şu ifadeler kullanıldı: Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...