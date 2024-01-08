Tüketici kredi kartına sarıldı, borçluluk oranı rekor kırdı

08 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:10

Alım gücünün düşmesi tüketicileri kredi kartına yönlendirdi. Borçluluk seviyelerine yansıyan rakamlara göre, kredi kartı kullanımı geçtiğimiz yıl rekor kırarak 2,5 kat arttı.

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı.

REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

NTV’de yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.

İHTİYAÇ KREDİLERİ AZALDI

Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı. BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor. Taşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.

KONUT KREDİLERİ DURDU

Aynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık daralma anlamına geliyor. 2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.