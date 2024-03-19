Turgut Altınok TGRT Haber'de açıkladı: Cumhurbaşkanımız emekliler için iyileştirme yapacak 

19 Mart 2024 22:06 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:42

TBMM'nin kapalı olması nedeniyle emeklilerle ilgili kararların Meclis'te alınması gerektiğini ifade eden Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını aktardı.

"ÇÖZERSE ERDOĞAN ÇÖZER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mağduriyetin farkında olduğunu belirten Altınok şunları söyledi:

Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Yine çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer. Durumu konuştuk, olayların farkında. Hiçbir emeklimizi Ankara'da mağdur etmeyeceğiz.

EMEKLİYE 5 BİN LİRA VERECEĞİZ

Seçilmesi taktirinde Ankara'da emeklilere 5 bin TL vereceğini söyleyen Altınok, "Emekliye Mansur Yavaş bin TL veriyor. Biz 15 Nisan'da 5 bin TL'yi hesaplarına yatıracağız. Mansur Yavaş 500 TL doğalgaz desteği veriyor. Biz 4 aya çıkartıyoruz ve bin lira vereceğiz." dedi.