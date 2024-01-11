Türk Ekonomi Bankası’nın tahvil ihracına rekor talep geldi

11 Ocak 2024 15:55 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:55

150’nin üzerinde uluslararası yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği yurt dışı tahvil ihracına 2,9 milyar dolar, ihraç tutarının 7 katının üzerinde rekor talep geldi. TEB’in uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraç işleminde, Ocak 2020’den bu yana yapılan konvansiyonel Türk ihraçları arasında en yüksek talep toplanmıştır.

TEB’in sermaye benzeri tahvil ihracı işleminde Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas ve Standard Chartered Bank görev aldı. On yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihracın getiri oranı yüzde 9,375 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği tahvil ihracı, Türkiye finans piyasasına ve TEB’e olan güvenin de bir göstergesi oldu.

Leblebici: “Güçlü ve güvenilir banka olmamızın sonucunda yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın gururunu yaşıyoruz”

TEB’in gerçekleştirdiği ilk sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin açıklama yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söyledi: “Tahvil ihracımıza yurt dışı yatırımcılardan güçlü talep geldi. Uluslararası sermaye piyasalarında yurt dışı yatırımcılara yönelik ilk kez sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmemize rağmen güçlü ve güvenilir banka olmamızın sonucunda yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın gururunu yaşıyoruz. Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve orta ve uzun vadeli borçlanma araçlarının artırılması stratejimiz çerçevesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.”

Uluslararası yatırımcı şirketleriyle bir araya geldiklerini belirten Leblebici, şunları kaydetti: “Bankamızın gerçekleştirdiği 400 milyon dolarlık Basel III uyumlu tahvil ihracına yurt dışı yatırımcılardan 2,9 milyar doların üzerinde rekor talep geldi. İşleme gösterilen büyük ilgi, ekonomimize ve Bankamıza gösterilen güven açısından da önem taşıyor. 97. yılımıza adım attığımız 2024 yılında da orta ve uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”