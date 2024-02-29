Türk Hava Yolları 2024 yılı zam oranlarında uçuşa geçti! İşte THY personeli olmanın avantajı

29 Şubat 2024 09:16 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 09:23

Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine ise mevcut Türk Hava Yolları personeline yapacağı zam miktarlarından da bahsetti. Neredeyse yüzde 105'i bulan zamların detayları duyanları şaşırttı.

TÜRK HAVA YOLLARININ 2024 YILI ZAM ORANLARI UÇUŞA GEÇTİ!

5 bin personel alımı için iş ilanı açan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, özellikle genç ve dinamik bir çalışma sistemini geliştireceklerini ifade etti. Öte yandan personellerine yapılacak zamlar ise belli oldu. Türk Hava Yolları'nın iştiraki Turkish Ground Services'te (TGS) zam oranında işçi, memur, şef, müdür ve üstü ayrımında olan personellere yüzde 50 zam yapılacak.

Bununla beraber devam prim tutarları yüzde 125 zam yapıldı. Akabinde ise Görev primi yani kişinin çalıştığı alandaki risk tazminatı asgari yüzde 84 oranında artırma yapıldı. Toplamda ise Türk Hava Yolları personeline yüzde 105 zamları bulacak. Bu zam oranları kapsamında şirket 2024 yıl boyunca bu zam oranının belli olacağını açıkladı.

Personeliyle de bir yıllık sözleşme üzerinden bu zam teklifleri devam edecek. Asgari zam, memur zammı ve özel şirket zamlarının akabinde en yüksek zam oranı şimdilik Tük Hava Yolları şirketine ait oldu. Türk Hava Yollarında 2023 yılında en düşük personel maaşı, 26 bin 700 TL en yüksek ödenen maaşın ise 410 bin TL. 1 ay boyunca hafta sonu tatili yapmadan çalışan 26.694 çalışanın aylık ortalama 93 bin 972 TL ücret alıyor.