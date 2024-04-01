TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı! İşte dört kişilik ailenin yaşam maliyeti

01 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:15

Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

Seçim sonrası piyasalarda tablo netleşti! Dolar ve altın güne nasıl başladı?

TÜRK-İŞ’in her ay yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının mart ayı sonuçları belli oldu. Buna göre, açlık sınırı asgari ücret seviyesine yaklaştı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YAŞAM MALİYETİ BELLİ OLDU

Araştırma Ramazan ayındaki indirimlere rağmen gıda fiyatlarında aylık artışın devam ettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 16 bin 792 TL’ye çıktı.

ZORUNLU HARCAMA TUTARI 50 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer deyişle yoksulluk sınırı da 54 bin 700 TL’ye yükseldi.

İŞTE BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 831 TL’ye çıktı. Veriler gıda enflasyonu ivmesinin korunduğuna da işaret etti.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış yüzde 76,71 olarak gerçekleşti.