Türk-İş Başkanı'ndan açıklama geldi: 28 gündür hiç rakam konuşmadık

27 Aralık 2023 16:27 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 16:51

Asgari ücret için belirlenecek yeni rakam için nefesler tutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan iştişarelerin devam ettiğini ifade etti. Işıkhan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise örüşme sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayarak sürecin başladığı günden bugüne herhangi bir rakamın konuşumadığını ifade etti.

Atalay şunları kaydetti:

RAKAM KONUŞMADIK

"Bugüne kadar tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Bugün rakam açıklanır mı bilmiyorum. Uzlaşırsak masada oturur konuşuruz. Burada kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Zaten bu komisyon adil bu komisyon"

TOPLUMU RAZI EDECEK RAKAM GELİRSE KABUL EDERİZ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 8 milyon çalışanı ilgilendirdiğini belirterek, "Burada toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları çerçevesinde TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan'ı TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Saat 15.00’da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, “Bugüne kadar asgari ücretle ilgili hiçbir açıklama çıkmadı. Bazı yerler birtakım rakamlar açıkladı, biz hiçbir şey söylemedik.

Şimdi biz oraya gideceğiz. Bize söylenen rakam kafamıza uyarsa biz de istediğimiz rakamı söyleriz. Zannediyorum şu an külliyeye gidiyoruz. Otururuz rakamları söyleriz, kanaatimizi söyleriz, dediğimiz yerde dururuz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur. Rakamı onlar ilk önce bize sunsunlar, ondan sonra biz açıklayacağız. Bakan bey de bize rakam sormadı. Cumhurbaşkanımız sorsun, ilk önce işveren ile hükümet söylesin, ondan sonra da biz anlatırız” ifadelerini kullandı.

UZLAŞAMAZSAK MASADAN KALKARIZ

Atalay, uzlaşma olmaması konusunda sorulan soruya ise “Uzlaşırsak masada konuşmaya devam ederiz, uzlaşmasak da ‘masada yokuz’ deriz, işin içinden çıkarız olur biter. Burada asgari ücret 8 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Masada 4 tane işçi var ve Ramazan Bey da işin başında. Hepsini onlarla beraber yapıyoruz, beraber çalışıyoruz. Geçim şartları, market fiyatları ortada. Kafamıza estiği gibi söylemiyoruz bunları. Burada toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz” açıklamasında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları gün içerisinde kabul etmesi ve yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.