Turkcell'in toplam gelirleri arttı, yeni veri merkezi hazırlığı başladı

22 Mart 2024 10:49 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:01

Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü Turkcell; 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç konuyla ilgili açıklama yaptı.

YILLIK GELİRİ ARTTI

Türkiye Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı yapma hedefiyle attığı kararlı adımlarla güçlü ve istikrarlı büyümesini sürdüren Turkcell, 2023 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlarına göre Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda %14,6 büyüyerek 107,1 milyar TL, FAVÖK %19,9 oranında artarak 43,9 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre %82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak gerçekleşirken Turkcell’in toplam yatırım harcamalarının gelire oranı ise %21 oldu.

YENİ ABONELER KAZANMAYA DEVAM ETTİ

Turkcell aynı zamanda yeni abone kazanımlarına 2023 yılında da devam etti. Mobil tarafta yüksek gelir katkısı sağlayan faturalı abone odağını sürdüren marka, 1,6 milyon net faturalı abone kazandı. ARPU ise son çeyrekte %85 büyüdü. Bu büyüme rasyonel fiyatlama, üst pakete taşıma odağı ve artan faturalı abone sayesinde gerçekleşti. 2023 yılında toplam 386 bin haneye daha uçtan uca fiber hizmetini götürürken toplamda 5,8 milyon haneye ve 2,3 milyon fiber abone sayısına ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç “Bu yıl FAVÖK marjını %42 oranında hedefliyor; veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise %23 olarak bekliyoruz. Enflasyon beklentilerimizi de dahil ettiğimiz planlara göre 2024’te yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyoruz” dedi.

YENİ ŞİRKET HAZIRLIĞI

Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmak amacıyla veri merkezleri pazarındaki lider konumunu devam ettiren Turkcell, veri merkezlerine 330 milyon Avro yatırım gerçekleştirdi. Bu alandaki yatırım odağını bir üst seviyeye taşıyan marka, yeni bir veri merkezi şirketi kurmayı da planlarına dahil etti. Turkcell bu doğrultuda “hyper-scaler” küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumundaki Turkcell; Gebze, İzmir, Temelli ve Avrupa olmak üzere 4 yeni nesil veri merkezine sahip. Türkiye’deki bireylerin ve kurumların yanı sıra bölge ülkeleri ile birçok global şirket de Turkcell’in veri merkezi hizmetlerini ve bulut çözümlerini kullanıyor. Tier-3 Tasarım, Tesis ve Operasyonel Sürdürülebilirlik alanlarında uluslararası sertifikalara sahip ilk şirket olma özelliğine sahip olduklarını söyleyen Dr. Koç, veri merkezlerini 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde inşa ettiklerini belirtti ve “Turkcell dışında yerli/yabancı yaklaşık 4 bin şirketin verilerini sadece siber tehditlere karşı değil, doğal afetlere karşı da koruyoruz” dedi.