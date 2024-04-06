Türkiye için kritik enflasyon, faiz ve TL tahmini! Alman kredi derecelendirme kuruluşu paylaştı

06 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:11

Yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye raporları gelmeye devam ediyor. 2024 yılı için kritik değerlendirmelerde bulunan Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, yerel seçim sonrası kritik bir rapor paylaşarak enflasyon ve TL için tahminlerde bulundu.

TÜRKİYE İÇİN EN ÖNEMLİ ZAYIFLIK ‘ENFLASYON’

Scope Ratings’in yerel seçim sonrası Türkiye'ye ilişkin hazırladığı raporda, Türkiye’nin kredi notu açısından en önemli zayıflığın enflasyon olduğu bildirildi. Bununla birlikte yüksek enflasyonunun seçim sonuçlarının temel belirleyicisi de olduğu yorumunu yapan Scope Ratings analistleri, bu durumun para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun devam etmesini destekleyebileceğini ifade etti.

“TCMB PARA POLİTİKASINDA ENFLASYONU HEDEFLEYECEK”

Öte yandan, Scope Ratings analistlerine göre yerel seçim sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yılki para politikası ekseni doğrultusunda enflasyonu hedeflemeye devam edeceği yönündeki görüşü destekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ GÜVENİ ARTIRDI

Scope Ratings, değerlendirmesinin devamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin ülkenin kurumsal gücünü desteklediği üzerinde dururken, demokratik sürecin aynı çizgide devam etmesi durumunda yatırımcı güveninin de artacağını öngördü.

TL DAHA CAZİP HALE GELDİ

Scope Ratings analistleri, yüksek politika faizinden dolayı TL cinsi varlıkların ise artık yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini ve mevcut koşulların daha fazla yatırımın önünü açabileceğini söyledi.

İŞTE SCOPE RATINGS’İN TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ

Scope Ratings analistleri, Türkiye’de sıkı para politikasının devam ettiği varsayımı altında enflasyonun ise bu yıl ortalama yüzde 60 seviyesinde gerçekleşeceğini ve bir sonraki yıl yüzde 25 seviyesine gerileyebileceğini tahmin etti. Bununla birlikte analistler, döviz kurundaki volatilitenin ve ücret artışlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.