Erdoğan'ın Mısır ziyareti ilk meyvelerini verdi, imzalar atıldı

15 Şubat 2024 13:14 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 14:40

BOTAŞ, Mısır'ın doğalgaz şirketi EGAS ile ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda bir mutabata vardıklarını açıkladı.

TOPLANTIDAN ANLAŞMA ÇIKTI

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında BOTAŞ ve EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company) üst yönetimleri arasında da bir toplantı gerçekleştirdiği ve burada bir mutabakat sağlandığı ifade edildi.

LNG TİCARET İMKANLARI KONUŞULDU

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu mutabakat çerçevesinde doğalgaz ve LNG ticareti imkânlarının yanı sıra, doğalgaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik iş birliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulundu.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Toplantı ile ilgili BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Tarafların önümüzdeki süreçte müzakere edilen hususlara dair atacağı somut adımlar vesilesiyle ülkemizin ve bölgemizin enerji güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor" ifadeleri kullandı.

Açıklamada BOTAŞ'ın, enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması amacı doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü iş birlikleri kurmaya devam ettiği ifade edildi.