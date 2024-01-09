Türkiye-Rusya arası yumurta ithalatı devam ediyor

09 Ocak 2024 15:37 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:40

Rusya Gıda Güvenliği Kurumundan (Rosselkhoznadzor) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'den ithal edilen yumurtaların 5 Ocak'ta ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.

İLK KISMI RUSYA’YA ULAŞTI

Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın ülke içinde dağıtımına başlanacağı ifade edildi. Rosselkhoznadzor'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen aynı miktarda yumurtanın ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirilmişti.

BAĞLARIMIZ GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içinde vergisiz yumurta ithalatı yapacaklarını ifade etmişti. Rus hükümeti, 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.