Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırdı

10 Ocak 2024 13:04 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:12

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeline yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

"Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak Pazar günü 218 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 oldu. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 megavatsaat olarak gerçekleşti. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor ise 3 Nisan'da 203 bin 69 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti"

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1745023305793323071