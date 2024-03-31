Türkiye sandık başında, işte altın ve dolarda son durum

31 Mart 2024 14:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:19

Altın fiyatları ABD istihdam verilerini beklerken dolar endeksi 104 civarında kaldı. İç piyasalarda ise yatırımcı yerel seçim sonuçlarını beklemeye başladı.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ İLE ARTTI

Ons altın fiyatları tatil nedeniyle zayıflayan ticaret hacmi ile 2 bin 230 dolarda kaldı. Büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine yöneleceği yönündeki beklentiler ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını rekor seviyelerin üzerine taşıdı.

YÜZDE 9 İLERLEMEYE KAYDETTİ

Sarı metal mart ayında yüzde 9'un üzerinde yükseliş yolunda ilerliyor. Son politika toplantısında ABD Merkez Bankası, gelen sıcak enflasyon verilerine rağmen bu yıl üç faiz indirimi öngörüsünü korudu. Piyasalar Fed'in haziran ayında faiz indirimine başlayacağını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARININ HAMLELERİ ETKİLİ OLACAK

Avrupa'da, İsviçre Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantısında beklenmedik bir faiz indirimi yapması, diğer büyük merkez bankalarının da aynı yolu izleyeceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Bu arada Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasını sonlandırdı ancak bir süre daha destekleyici duruşunu sürdürmesi bekleniyor. Diğer yerlerde yatırımcılar Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki jeopolitik istikrarsızlığa karşı altınla korunmaya devam etti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları seçim öncesinde Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 466 TL üzerinden işlem görüyor.

DOLAR HAFTAYI KAZANÇLA KAPATTI

Dolar endeksi, haftanın en yüksek seviyesi olan 104,7'ye ulaştıktan sonra Cuma günü 104,5'in altına geriledi. ABD ekonomisindeki enflasyonun temel göstergesi olarak Federal Reserve tarafından yakından takip edilen hem manşet hem de çekirdek PCE beklentilere paralel geldi. Dolar/TL kuru Cuma günü 32,39 seviyelerinde haftayı kapattı.