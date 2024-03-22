Türkiye Taşkömürü Kurumu müfettiş yardımcısı alacak! İşte TTK personel alımı başvuru şartları

22 Mart 2024 14:16 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:19

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Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı ilanı yayımlandı. Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere müfettiş yardımcısı alınacak. Alınacak personel Zonguldak’ta görevlendirilecek.

TTK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) 01.01.2024 tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)

e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

f) ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; KPSS 48 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 40 kişi arasında yer almak, (Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TTK personel alımı için başvurular, 15 Nisan'da başlayacak, 26 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Yazılı sınavlar, 18 Mayıs'ta Zonguldak'ta yapılacak. Sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylarla birlikte "www.taskomuru.gov.tr" internet adresinde duyurulacak ve sınava giriş belgesinde belirtilecek.

Sözlü sınavlar da Zonguldak'ta yapılacak. Sınav tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesiyle birlikte kurum tarafından ilan edilecek.