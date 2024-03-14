Türkiye'de konut yabancıya da pahalı geldi, satışlar 33 ayın dibinde

14 Mart 2024 12:51 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:58

Bir süredir ev satışlarındaki düşüşle durgunluk yaşayan emlak sektörü yeniden hareketlendi. TÜİK, verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Aynı dönemde yabancıya konut satışları da hızla geriledi.

33 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 adete geriledi.

Bu rakamla beraber şubat ayında yabancıya konut satışında, son 33 ayın en düşük seviyesi görüldü. Yabancıya konut satış pandemi dönemi göz önüne alınmadığında 59 ayın dibi görüldü.

YABANCIYA EN ÇOK EV SATAN İLLER BELLİ OLDU

Şubat 2024’te şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışında il bazında listede ilk sıra 691 konut satışı ile İstanbul’un oldu.

İstanbul’dan sonra yabancılara en çok ev satılan il 659 konut satışı ile Antalya olurken listenin üçüncü sırasında 151 konut satışı ile Mersin yer aldı.

RUSLAR İLK SIRADA

Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,0 azalarak 3 bin 907 oldu. Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

YABANCI NEDEN TÜRKİYE’DEN VAZGEÇTİ?