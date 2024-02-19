Türkiye'deki 'Kira Artışı' rotayı değiştirdi! Yatırımcılara Avrupa'da 25 yıllık kira getirisi

19 Şubat 2024 14:33 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:50

Türkiye'de ev alma ve kiraya vermedeki düzensiz artışlar gayrimenkul krizlerini de beraberinde getirdi. Bunun üzerine kiralardaki artış rotayı değiştirdi. Özellikle yatırım yapmak isteyenler için Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, Avrupa'daki ev alma yöntemlerinden söz etti. İngiltere'ye dikkat çeken Jeffery, yatırımcıların cazip noktasındaki "Destekli Yaşam Modeli" modelinin altını çizdi. Türkiye'deki yüksek kira ve konutlara olan taleplerin azalmasına dikkat çeken Buse Tanıl Jeffery, İngiltere yatırımını takip eden modeli detaylarıyla anlattı.

TÜRKİYE'DEKİ 'KİRA ARTIŞI' ROTAYI DEĞİŞTİRDİ!

Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, dünya genelinde kira ve gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için bir rota belirledi. İnşaat maliyetlerinden, döviz kurundaki dalgalanmalara kadar büyük değişimlerin yaşandığı şu süreçte özellikle Türkiye gibi genç nüfus yoğunluğu olan ülkelerin hasar aldığını hatırlattı. Ancak bununla beraber Avrupa ülkesi olan İngiltere'de aksi bir hareketlenme söz konusu.

"Destekli Yaşam Modeli" adlı projede ülke nüfusunda artan yaşlı oranlı durağanlığı hareketlendirmek için yurt dışı yatırımcılara daha açık hale geldi. Yatırımcılar için kolaylıklar sağlayan İngiltere hakkında Jeffery, "Mülk fiyatlarının 6 milyon TL’den başladığı yatırım fırsatından yatırımcı, hiçbir yönetim maliyeti olmadan bir Konut Derneği ile 25 yıllık kira anlaşmasından faydalanarak net yüzde 10 getiri elde ediyor. Ayrıca, kiracıların yaşı, fiziksel veya zihinsel ihtiyaçları nedeniyle özel destek alıyor olması sosyal sorumluluğa katkı sağlayan etik bir yatırım yapmalarını sağlıyor. Sermaye artışı ile 10 yıldan kısa bir süre içinde yatırım kendini amorti ediyor" şeklinde konuştu.

25 YILLIK GETİRİ!

Destekli yaşam modelinin İngiltere'de hızla büyüyen bir sektör olduğunun altını çizen Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, "Bu modelin İngiltere'de bireysel yatırımcılara açılması ve yaşlı nüfusun artması, bu tür konut projelerine olan talebin doğru oranda artmasına neden oldu . Bu yatırım modeli, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Vakıflar tarafından kiralaması yapılan daireler 6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla yatırımcılara pound bazında yüksek bir getiri garantisi sağlıyor" dedi.

Yatırımcıyı bekleyen süreç hakkında ise şunları söyledi:

"Yıllık kira getirisi net %10 ve her sene enflasyon üzerinde yıllık kira artışı yapılıyor. Konutun bakim, onarım ve yönetim faaliyetlerinin kiralamayı yapan şirket tarafından karşılanıyor. Böylece yatırımcı kirasını kesintisiz olarak net %10 üzerinden elde etmiş oluyor. Ortalama kira artışlarına bağlı olarak dönem içerisinde sermaye kazançları hariç 25 yıllık kira gelirinizin yüzde 400'ünden fazlasını elde edebilirsiniz. Etik bir yatırım fırsatı sunan model, 10 yıldan kısa sürede kendini amorti edecek. Ayrıca, kişi toplumun en savunmasız kimselerine sağladığı konut ihtiyacı ile etik bir yatırım yapmış olduğunu bilerek mutlu oluyor."