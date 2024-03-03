Türkiye'den dünyayı kurtaracak buluş! Şirketler 'karbon' geliri elde edecek, AB’ye ihracat kapıları açılacak

03 Mart 2024 10:15 - Güncelleme : 03 Mart 2024 10:18

Türk biyoteknoloji şirketi, küresel ısınma ile mücadelede dünyayı kurtaracak karbon yakalama teknolojisi geliştirdi. Ömer Temür'ün haberine göre Avrupa Birliği, sınırda karbon uygulamasına 2026 yılında başlıyor. Bu yeni dönemde üretim süreçlerinde karbon salınımına sebep olan firmalar AB ülkelerine mal ihraç ederken daha fazla vergi ödeyecek. Vergiler 2030 yılına kadar kademeli olarak artırılacak. Türkiye ihracatının yaklaşık yarısının AB ülkelerine gerçekleştirildiği düşünüldüğünde sanayiciyi zorlu bir süreç bekliyor. Bu dönüşümün tüm dünyaya maliyetinin ise 100 trilyon doları bulması bekleniyor.

DEVRİM GİBİ YENİLİK

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede hem Türk şirketlerin elini güçlendirecek hem de onlara gelir sağlayacak devrim niteliğinde bir yenilik geldi. Yerli biyoteknoloji şirketi AVB Biyoteknoloji, sporcuların performansını artırmaya yönelik araştırmaları sırasında keşfettiği, atmosferden karbon yakalama kapasitesine sahip yeni bir teknolojiyi dünya sahnesine taşıyor. ‘Dr Oxygen’ adı verilen sistem ile havadaki karbon atomları manyetize edilerek yakalanırken, oksijeni ayrıştırarak gaz olarak serbest bırakıyor.

EK GELİR İMKÂNI

Bu teknoloji, karbondioksitin atmosferden temizlenmesini sağlarken şirketler de işlem sonucunda elde ettiği saf karbon ile gelir imkânına kavuşuyor. Moleküler manyetizasyon tekniği çimento ve demir çelikten otomotiv sektörüne, şehir hava temizliğinden ev tipi kullanıma kadar geniş bir yelpazede uygulama potansiyeline sahip.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Dünyada karbon yakalama teknolojilerinde genellikle kimyasal yakalama modeli kullanılıyor. Kimyasal yakalama sonrasında karbonu ayrıştırmak oldukça zor ve maliyetli bir süreç, aynı zamanda verimliliği de oldukça düşük. Bu yüzden tercih edilmiyor. Bunun yerine karbondioksitli yeni kimyasal atıklar özel tanklarla depolanıp okyanus diplerine veya toprağın altına gömülüyor. Bunun ileride çevresel ne tür etkilere yol açacağını tahmin etmek ise oldukça güç.

BAŞARI ORANI YÜZDE 98

AVB Biyoteknoloji CEO’su Serkan Tunç, yapılan testlerde hava kirliliğinin yüzde 98 oranında temizlendiğini ve karbon yakalama verimliliğinin yüzde 92 gibi olağanüstü bir seviyeye ulaştığını söyledi. Tunç “Bizim teknolojimizde iki net veri var. Karbon atomları yüksek saflıkta katı karbon olarak elde edilirken, karbondioksit ve karbonmonoksitten ayrıştırılan oksijen tekrar gaz olarak atmosfere salınıyor. Saf karbon ve allotropları ise birçok sektörde ham madde olarak kullanılıyor. Bu teknoloji ile yüksek karbon salınımı yapan sanayi kuruluşları ek gelir elde etme fırsatı yakalayacak” dedi. Pilot uygulamaya rağmen ciddi talep aldıklarını dile getiren Tunç, teknolojinin sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayacağını bildirdi.

ELON MUSK'IN 100 MİLYON DOLAR VAADİ

Ünlü iş adamı Elon Musk karbon yakalama teknolojisinde en iyi projeyi geliştirene 100 milyon dolar bağışlayacağını söylemişti. Serkan Tunç, Musk’ın bağış yerine bu teknolojiyi ABD’ye kurabileceğini belirterek “Biz tüm dünyaya oksijen bağışlamaya hazırlanıyoruz. O da aynı çerçeveden bakıyorsa, para bağışlamak yerine bu sistemi ABD’de kurması yeterli olur. Zaten bu yapıldıktan sonra küresel ısınma konusunun hızlıca biteceğini düşünüyoruz” dedi.