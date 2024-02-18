Türkiye'nin gözü NATO ihalelerinde! Savunma Sanayii̇ Başkanı sektöre seslendi

18 Şubat 2024 06:00 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 06:12

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’den savunma sanayi firmalarına NATO çağrısı geldi. Antalya’daki “Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı”nda firma temsilcileriyle görüşen Görgün, “NATO Savunma Yatırım Programında 8 milyar avroluk bir kaynak ayrıldı. Bunun 2028’e kadar 17 milyar avroya yaklaşması planlanıyor. Aselsan, bu yıl en az üç ihale almayı hedefliyor. Bütün firmalarımıza NATO ihalelerine katılım için kendilerine yüksek hedefler koymalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"ŞANSINIZ EŞİT OLACAK"

İhracatın artmasının uygun ve doğru stratejileri belirlemekle mümkün olacağını söyleyen Görgün, küresel gelişmelerin savunma sanayinin faaliyet alanını genişlettiğini belirterek, şunları söyledi: "Firmalarımızın, NATO’nun hem uzun vadeli geliştirme programlarına hem de hazır alım ihalelerine büyük önem vermesi gerekiyor. Kurallara, şartnamelere uygun hazırlanıp teklif sunduğunuz ihalelerde şansınız diğer üyelerle eşit olacak” dedi.