Türkiye'nin kredi risk primi 3,5 ayın zirvesinde

20 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:31

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) 341 baz puanla aralık ayının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

ARALIK’TAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Yerel seçimlere kısa günler kala Türkiye'nin risk primi yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin risk primi geçen sene yaşanan seçim sürecinin ardından düşüş ivmesi yaşamıştı. Seçim öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi aralık ayında 300 baz puanın altına kadar gerilemişti.

KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Türkiye'de son dönemde yabancı yatırımcıların portföy çıkışı yaptıkları görülüyor. Kredi Derecelendirme Kurumu Fitch ise Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

DIŞ KIRILGANLIKLAR AZALDI

Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtilmişti.

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarılmıştı.