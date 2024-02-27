Türkiye'nin milyar dolarlık tasarrufuna darbe! Moskova vanayı kapatıyor

27 Şubat 2024 16:49 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 16:51

Moskova’nın aldığı petrol ürünlerini ihracatını askıya alma hamlesi Rusya’dan petrol ürünleri ithalatını bir yılda yüzde 200 artırarak 2 milyar doların üzerinde tasarruf sağlayan Türkiye’yi etkileyecek.

İÇ TALEBİ DENGELEYECEK

Rusya hükümetinin bu kararını 1 Mart itibarıyla hayata geçirmesi bekleniyor. Rusya’nın bu kararı alma amacı ise tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi karşısında fiyatları sabit tutmak ve dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan ülkedeki rafinerilerin bakımına olanak sağlamak.

ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖVİZ KAYNAKLARI

Petrol, petrol ürünleri ve gaz ihracatı Rusya'nın en büyük döviz kaynakları olarak biliniyor. Ülke ekonomisinin can damarlarından olan ürünler Moskova'nın küresel enerji politikalarının en üst masasında yer almasını sağlıyor.

Kremlin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin yanı sıra, kilit müttefiklerini de içeren OPEC+ grubunun bir parçası olarak fiyatları yüksek tutmak için dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ile birlikte çalışıyor.

Rusya, OPEC+'nın fiyatları destekleme çabalarının bir parçası olarak ilk çeyrekte petrol ve yakıt ihracatını gönüllü olarak günlük 500 bin varil azalttı.

TÜRKİYE 2 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLADI

Ekonomi Gazetesi’nin Reuters’tan aktardığı haberde LSEG verilerine ve şirketlerin tahminlerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre Türkiye ve Türk şirketleri indirimli Rus petrolü ve rafine ürün ithalatını artırdı. Bununla beraber 2023 yılında enerji faturalarında yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağladı.

TÜRK TALEBİ PETROL İHRACATININ YÜZDE 14’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

LSEG verilerine göre, Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatı Kasım 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan günlük 400 bin varile (bpd) yükseldi ve Rusya'nın toplam deniz yoluyla petrol ihracatının yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı kaynakları, özel Rus petrol üreticisi Lukoil'in Azeri şirketi SOCAR ile Socar'ın Türk STAR rafinerisinde günde 200 bin varile kadar petrol rafine etmek için bir anlaşma imzalamasının ardından Türkiye'ye tedarikin önümüzdeki aylarda daha da artmasının beklendiğini ifade etmişti.

Artan ham petrol arzına ek olarak, Türkiye'nin Rus dizel, kalorifer yakıtı, jet ve deniz yakıtı ithalatı Ocak-Kasım 2023 döneminde yüzde 200 artarak günde yaklaşık 0,29 milyon varile ulaşmıştı.

TÜRKİYE DAHA AZ ÖDÜYOR

LSEG verilerine ve şirketlere göre Rusya 2023 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye 8,6 milyon tonu ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD 10ppm) olmak üzere 13 milyon ton distilat tedarik ederken, bu rakam 2022'nin aynı döneminde 3,2 milyon tonu ULSD olmak üzere 4,3 milyon ton distilattı.

Hesaplamalara göre, Türkiye bu yıl Akdeniz'deki benzer kalitelerin fiyatlarına kıyasla Rus dizelinin tonu için 25 ila 150 dolar (varil başına 3,3-20 dolar) daha az ödüyor. Ham petrolde ise varil başına 5-20 dolar arasında indirimli alım yapıyor.