TÜRKONFED seçimleri değerlendirdi: Gerçek gündemimiz ekonomiye dönelim

01 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:14

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yaptığı yazılı açıklamayla Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Demokratik bir olgunluk içinde geçen seçimlere katılan tüm partileri tebrik eden Sönmez, şunları kaydetti:

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRMEYE HAZIRIZ

"Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız.

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise Cumhuriyet ve demokrasidir. TÜRKONFED olarak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılım sağlayan yurttaşlarımıza ve birkaç münferit olay dışında seçimlerin huzur içinde geçmesini sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyoruz.

Seçim sonuçları, ülkemizin demokratik yapısının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in seçim sonuçlarına ilişkin itidalli, halkın her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajlarını da memnuniyetle karşılıyoruz."