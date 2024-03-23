TV+ Oscar ödüllü yapımları bu yıla damga vuracak

23 Mart 2024 12:16 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:18

TV+, 96. Akademi Ödül Töreni’nden Oscar’la dönen filmleri ‘Anatomy of a Fall’, ‘Holdovers’ ve gecenin güçlü aday yapımları ‘Teacher’s Lounge’ ile ‘Io Capitano’yu sinemaseverlerle buluşturuyor.

EN İYİ YAPIMLAR TV+’DA

‘Anatomy of a Fall’ ve ‘Holdovers’ başarılı filmlerin yanı sıra en iyi yabancı film adayları da TV+’nın rehberinde yer alıyor. TV+, sadece Oscar ödüllü filmleri değil, dünyanın dört bir yanından yılın en iyi filmlerinin bir araya geldiği, seçkin bir koleksiyon niteliğindeki ‘yabancı dilde en iyi film’ kategorisinden de çok beğenilen yapımları ekrana taşıyor.

Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak’ın dram filmi ‘Teacher’s Lounge’ ise Oscar’da yabancı dilde en iyi film adayıydı. Günümüzde halen konu olmaya devam eden bir mültecilik hikayesini anlatan, İtalya yapımı ‘Io Capitano’ da yabancı dilde en iyi film adayları arasındaydı.