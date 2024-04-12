Ücretsiz doğalgazda sona gelindi! Vatandaşın cebine kaç lira girdi?

12 Nisan 2024 15:07 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:11

Mayıs ayı itibarıyla sona erecek olan ücretsiz doğalgaz uygulamanın vatandaşa kârı belli oldu.

BU AY SON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nisan 2023’te açıkladığı ve yaklaşık 19,7 milyon hanenin faydalandığı 1 Mayıs 2024’te sona eriyor. Milyonlarca internet kullanıcısı bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgazı ücretsiz alacak.

Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde önemli bir açıklama yaptı.

MİLYONLARCA ABONE KULLANILDI

Buna göre konut abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde verildi.

Daha sonra yayımlanan kararname ile konutların yanı sıra ibadethane ve cemevi abonelerinin de bu müjdeden faydalanması sağlanmıştı. Bu kapsamda 19,7 milyon abone Nisan 2023’te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

6,4 ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Destek kapsamında toplam 6,4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması,1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Konutlarda doğalgazın metreküpü Türkiye’de ortalama 6 lira.

43 MİLYARLIK KATKI

Bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.

Öte yandan devlet, ücretsiz doğalgaz hizmeti kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024’e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.