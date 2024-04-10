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10 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 10:58

Ücretsiz doğalgazda sona yaklaşıldı, zam endişesi sardı! Emekliye müjde gelebilir

Karadeniz doğalgazının devreye alınmasıyla birlikte devlet tüketimin 25 metreküplük kısmını ücretsiz olarak vatandaşa sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin verdiği ücretsiz doğalgaz uygulamasında sona yaklaşıldı. Vatandaşları şimdiden yüksek fatura ve zam endişesi sardı. Ancak uygulama ile ilgili emekliye müjde gelebilir.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ücretsiz doğalgazda sona yaklaşıldı, zam endişesi sardı! Emekliye müjde gelebilir

Karadeniz gazı keşfi ile birlikte geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen ücretsiz doğalgazda sona yaklaşıldı.

25 METREKÜPLÜK KISIM İNDİRİM OLARAK YANSITILDI

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasının ardından verilen "Doğal gaz müjdesi" hayata geçirilmişti. Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Faturalarda 25 metreküplük kısmın devlet tarafından karşılanması ödemelere indirim olarak yansıtılmıştı. İlk faturaların tamamı devlet tarafından ödendi.

Bu kararname ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılandı.

Ücretsiz doğalgazda sona yaklaşıldı, zam endişesi sardı! Emekliye müjde gelebilir - 1. Resim

ZAM ENDİŞESİ SARDI

Yaklaşık 1 yıldır uygulanan doğalgaz indiriminin bu ay sonunda sona erecek olmasıyla birlikte vatandaşı da zam endişesi sardı. Zam ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İNDİRİMLER EMEKLİDE DEVAM EDEBİLİR 

2024 yılının emekliler yılı olarak ilan edilmesinin ardından Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ gelmesi bekleniyor. Emeklilere özel indirimlerin hükümet tarafından uygulamaya geçirilmesi beklenirken bu indirimlere doğalgazın da eklenmesi bekleniyor.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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