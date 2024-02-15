Uçuşlarda indirim fırsatı! THY'de 799 TL'ye bilet...

15 Şubat 2024 15:55 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:00

Türk Hava Yolları (THY), 1 Mart ila 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yurt içi uçuşlarda indirim furyasını başlattı. 799 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyasını vatandaşlara sundu.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün ve yarın alınması gereken indirimli biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı; yurt içi, tek yön, direkt ve ekonomi sınıflı uçuşlarda geçerli olacak.

KOŞULLAR DA BELLİ OLDU!

Kampanya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan Ercan Havalimanı uçuşlarını ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kod paylaşımlı seferleri ile AnadoluJet uçuşlarını kapsamayacak.

Kampanya kapsamında "EcoFly" paket biletler 799 lira, seçili şehirlere yapılan "ExtraFly" paket uçuşları (İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir) 1179 lira, aynı pakette kalan diğer yurt içi uçuşlar için ise 1129 lira olarak belirlendi. "PrimeFly" paketinde ise fiyatlar, seçili şehirler için 1249 lira, diğer yurt içi uçuşlar için 1189 lira olacak.

THY bu kampanya için toplam 48 bin koltuk ayırdı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, THY'nin tarifeli yurt içi seferlerinde bu indirimli fiyatlar üzerinden rezervasyon yapabilecekler.