Ukrayna Savaşı'nın kazananı onlar oldu! 281 milyar dolarlık kar

19 Şubat 2024 12:52 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:57



Uluslararası STK Global Witness verilerine göre, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana dünyanın en büyük petrol şirketleri 281 milyar dolar kar elde etti. Global Witness, 5 süper şirketi ‘savaşın esas kazananları’ şeklinde duyurdu.

ÇEYREK MİLYONLUK KAR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında yükselen enerji fiyatları ve ev faturalarıyla Dünyanın en büyük beş petrol şirketi, çeyrek trilyon dolar kâr etti. Global Witness’a göre BP, Shell, Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies piyasalara yön veren beş büyük petrol şirketi savaşın başladığı Şubat 2022’den beri toplamda 281 milyar dolar kâr yaptı.

BRİTANYA’DA TÜM FATULARI KARŞILAMAYA YETER

İngiltere merkezli BP ve Shell ikilisi savaşın başlamasından bu yana toplam 94,2 milyar dolar kazandı. Global Witness, bu miktarın Britanya'nın art arda 17 ay boyunca tüm ev elektrik faturalarını karşılamaya yeteceğini tahmin ediyor.

SHELL VE BP DE CEBİNİ DOLDURDU

Shell, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 58,9 milyar dolar kâr elde etti. Şirket, bu yıl yüksek kârlı petrol projelerine yeniden odaklanarak düşük karbonlu çözümler biriminden 330 kişiyi işten çıkarma sürecinde.

Geçen yıl iklim hedeflerini küçültmek için harekete geçen BP, savaşın başlangıcından bu yana 35 milyar dolar kâr elde etti.

FOSİL YAKIT DEVLERİ KAZANDI

Öte yandan Avrupalı ve ABD'li petrol devleri de karlarına kar kattı. Chevron, ExxonMobil ve TotalEnergies toplam 187 milyar dolardan fazla kazandı.

The Guardian’a konuşan Global Witness'ın kıdemli fosil yakıt araştırmacısı Patrick Galey, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, savaşın gölgesi altında yaşayan sıradan Ukraynalılardan, Avrupa'daki evlerini ısıtmak için mücadele eden hanelere kadar milyonlarca insan için yıkıcı oldu.

Bu analiz, ön saflarda ne olursa olsun, Ukrayna'daki savaşın asıl kazananlarının fosil yakıt devleri olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

HİSSEDARLARA BU YIL DAHA FAZLA ÖDEME YAPILDI

Shell, geçen yaz, fosil yakıtları hedefleme ve hissedarlarını ödüllendirme yönünde stratejik bir değişimle her yıl petrol üretimini kesme taahhüdünde bulundu.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), zayıf emtia piyasası fiyatlarının karların düşmesine neden olmasına rağmen şirketlerin bu yıl hissedarlara daha fazla ödeme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

IEEFA'ya göre büyük petrol şirketleri, hissedarlarını temettü ödemeleri ve 2022'de 104 milyar dolar değerindeki hisse geri alımlarıyla zenginleştirdi. Galey sözlerine şöyle devam etti:

“Kazançlarını artık yatırımcılara verilen yardımlara ve Avrupa'nın ihtiyaç duymadığı ve iklimin kaldıramayacağı daha fazla petrol ve gaz üretimine harcıyorlar. Bu, fosil yakıt endüstrisinin tüketicileri ve gezegeni hayal kırıklığına uğratmasının bir başka yolu.”