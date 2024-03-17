Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kocaeli'ye milyarlarca liralık yatırım!

17 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:43

Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın günde 210 bin kişiyi taşıyacağını ifade etti.

60,7 KİLOMETRELİK YENİ RAYLI SİSTEM YAPIMI SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, şu anda da Kocaeli’nde Gebze Sahil- Darıca OSB metrosu başta olmak üzere Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 60,7 kilometre daha yeni raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Uraloğlu, bu noktada Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının yapımına da büyük önem verdiklerinin altın çizdi.

ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının yapımını başlattıklarını anımsatarak, hattın Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluştuğunu açıkladı.

3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayan Uraloğlu şunları kaydetti:

“Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 Taş Duvar, 3 bin 980 m2 Taş Pere ve 2 bin 400 metre Fore Kazık imalatı da tamamladık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik.

Şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düştü. Tramvaylarımız günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak Ramazan Bayramı'na kadar hattımız ücretsiz olarak hizmet verecek.”

264 MİLYAR LİRA ULAŞTIRMA YATIRIMI

Bakan Uraloğlu, Kocaeli’nin Avrupa-Ortadoğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul’a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatları iyi kullanmış bir şehir olduğunu söyledi. Kara, deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajları sayesinde gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, ulaşım olanaklarının çeşitli olmasının Kocaeli’yi çok avantajlı kaldığının altını çizdi.

Bu nedenle büyük ölçekli işletmelerin en çok Kocaeli’ni tercih ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine de bu açıdan yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Kocaeli’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar Lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik.

Kocaeli’yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 22 yılda 376 kilometreye çıkardık.

İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyollarını tamamlayarak dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli’ni de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açarak İthalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık” diye konuştu.

330 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Kocaeli’nde kent içi raylı sistem projelerine de devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Gebze Sahil - Darıca OSB Metro Hattı ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlayacaklarını belirtti.

15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen metronun 11 istasyonda hizmet vereceğini anlatan Uraloğlu, “Tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Bu hat, Gar İstasyonu ile Marmaray Hattına entegrasyon imkânı da sunacak. Ayrıca OSB İstasyonu’nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 93 bin m2 alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz” dedi.

KÖRFEZRAY YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Bakan Uraloğlu, Kocaeli Kuzey Metrosu’nu 26,8 kilometre uzunluğunda olarak yatırım programına alındığını da bildirerek, “İnşallah bu yıl ihalesini de yapacağız. Ve bitirdiğimizde de ismi KörfezRay olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.