Ünlü bankadan ters köşe altın tahmini

24 Şubat 2024 08:55 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 09:06

Uzmanlar ons ve gram altının yıl sonuna kadar yeni rekorları test etmesini beklerken Commerzbank’tan şaşırtan bir tahmin geldi.

PİYASALAR ALTINA KİLİTLENDİ

Türkiye’de 2023 yılında hem en çok tercih edilen hem de en çok kazandıran yatırım altın oldu. Merkez Bankaları’nın ve küresel yatırımcıların da ilk tercihi altından yana oldu. Ons altında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor.

FED FAİZ KARARLARI DA BEKLENİYOR

Fed faiz kararlarına ilişkin beklentiler de fiyatlanmalara etki etmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Philip Jefferson bazı açıklamalarda bulunarak Fed’in yol haritasına ilişkin yol haritasını çizdi.

Bankanın bu yılın sonlarına doğru faiz indirimine başlayabileceğini belirten Jefferson, "Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika kısıtlamalarımızı bu yılın sonlarında azaltmaya başlamamız muhtemeldir" dedi.

COMMERZBANK’TAN TAHMİN GELDİ

Faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren bu açıklama, haftanın son işlem gününde altını desteklerken; bu hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu yıl faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceklerinin sinyalini vermesi ise altın fiyatlarındaki kazançların sınırlı kalmasına yol açtı.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasında gevşeme takvimi üzerindeki belirsizlik sonrası Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank ise altın fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi.

Buna göre Commerzbank, ons altın için 2024 yıl sonu tahmininin 2150 dolar seviyesinden 2100 dolara indirildiğini duyurdu. Bu beklentilerin ortasında altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 2026 dolar seviyesinden işlem görerek, haftalık bazda yüzde 1’e yakın artış kaydetmeye hazırlandı.