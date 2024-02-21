Altında alım fırsatı geldi mi? Ünlü ekonomist açıkladı

21 Şubat 2024 12:01 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 21:40

Ons altın Fed tutanaklarının beklendiği haftada 2 bin doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Gram altın ise Merkez Bankası faiz kararları öncesinde rekor seviyelere tırmanarak Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 100 seviyelerinden işlem görüyor. TGRT Haber ekranlarına katılan Doç.Dr. Filiz Eryılmaz altın ve dolar piyasalarını değerlendirdi.

Çin ve ABD’nin altın fiyatlarını etkileyeceğini söyleyen Filiz Eryılmaz seçim sonrası için dolar analizi yaparak şunları kaydetti:

ÇİN UMUDU ALTINI DESTEKLEYECEK

Altında dünkü gelişme altını, faiz indirimleri meselesinden farklı bir şekilde etkiledi. Ağırlıklı olarak altını hem ons altın hem gram altını Fed erken faiz indirmeyecek baskılamıştı.

Fakat dün Çin merkez bankası konut piyasasına destek olmak için hiç beklenmeyen bir şekilde konut kredi yani mortgage faizler için gösterge faizi olan 5 yıllık faizi piyasa beklentisinin çok ötesinde aşağı çekti.

Şimdi dolayısıyla bu piyasada şöyle bir umut ortaya çıkardı, hani geçtiğimiz sene çok biz Çin piyasasına destek görememiştik ama bu sene Çin merkez bankası ve Pekin yönetimi Çin’i destekleyecek büyüme beklenenden daha iyi gidecek. Şimdi Çin için altın önemli çünkü dünyanın en büyük altın talep edici Çin’dir. Çin Merkez Bankası çok güçlü olarak altın alıyor.

FAİZ DEĞİL, ÇİN ETKİLEYECEK

Dolayısıyla otomatik olarak Fed’in faiz indirimi sürecinden farklı olarak Çin’e yapılan bu destek altın fiyatlarında dün yukarı çekti. Dolayısıyla bundan sonra yeni dönemde faiz indirimlerinden ziyade Çin Merkez Bankası’nın piyasayı ne kadar destekleyeceği de bu açıdan çok kıymetli olacak diye düşünüyorum.

HER GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI

Hâliyle şunu söyleyeyim, ben yine de güçlü bir yükseliş eğilimi yakın vadede beklemem ons altın tarafında da gram altın tarafında da. Peyderpey gram altın biraz dolar TL’den her gün 0-10 0-15’lik yükseliş alıyor ama ons altıncı tarafında 2.072 dolar üstü fiyatlamayı henüz beklemem.

Orada daha birkaç aylık süre daha olacağı kanaatindeyim. O zaman daha güçlü seviyeler olacak. Bu şu demek oluyor, her türlü geri çekilme, orta uzun vadeli portföyleri için bir alım fırsatıdır diye düşünüyorum.

DOLARDA ÇOK GÜÇLÜ YÜKSELİŞ BEKLEMİYORUM

Güçlü TL ihraç ettiğimiz malların daha pahalı hâle gelmesidir. Dolayısıyla ben iktisatçı hocalardan da şunu duymaya başladım, çok güvendiğim ekonomistlerden. Yani bu dolar/TL de enflasyon kadar ya da enflasyonun altındaki artış. Bunun adı TL’nin reel değerlenmesi.

Yani şunu söyleyeyim, evet, belki seçimden sonra biraz daha hızlı bir yükseliş görsek de bu doların enflasyondan daha fazla arttığı bir sürece tekabül etmez. Belki bir, bir buçuk ay buna izin verilir. Ama sonrasında ben enflasyonla mücadelede dolar, TL de ihracatçıyı rahatlatma adına çok güçlü bir yükseliş olacağı kanaatinde değilim.

YILSONU BEKLENTİM 39-40 TL CİVARI

Ekonomi yönetiminin böyle bir tarzı yok. Dolayısıyla da hani o rekabetçi kur olmaz, ihracatçı hayal kırıklığına uğramaya devam eder. Tabii ihracatçı şimdi kızabilir bana ihracatçılar yani işte hocam biz bana yazıyorlar çünkü ben böyle görüş bildirdiğimde işte hocam biz çok zor durumdayız.

Enflasyonla mücadele dolar TL ile yapılmasın, farklı yöntemlerle yapılsın, üretim baskılanıyor talep azaltışın, talep azaltıcı yöntemlerle yapılsın diye birtakım görüşler de geliyor bana.

Ama şunu anlıyorum, yani ben ekonomi yönetiminin kararlılığına bina bunu söylüyorum. Kolay kolay eski sisteme geri döneceği kanaatinde değilim. Evet, belki bir serbest bırakma olabilir fakat bu çok güçlü bir yükseliş olmaz. Sene sonu benim beklentim aynı 39 40 TL civarında bir dolar/TL ile yola çık devam ederiz diye düşünüyorum ben.