Ünlü kurum altın tahminini açıkladı, bir hata her şeyi değiştirebilir

23 Şubat 2024 10:07 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:10

Ons altın, Orta Doğu’daki risklerden beslenmeye devan ediyor. Güvenli liman alımları ons altında fiyatları desteklerken bu durum gram altının 2 bin TL seviyelerinin üzerine sabitlenmesine kapı araladı. Gram altın ekranlarda son bir ayın en yüksek seviyesini korurken Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 100 TL’lik alı satım fiyatını sürdürüyor.

GÜVENLİ LİMAN ALIMLARI İLE YÜKSELDİ

Altın cuma günü ons başına 2.020 doların üzerinde kaldı. Fed faiz kararlarına yönelik beklentiler ve zayıflayan dolarla beraber güvenli liman alımları altını desteklemeye devam ediyor.

Fed’in faiz kararlarına yönelik hamleler ve faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik ortamı da fiyatlanmaları etkiliyor.

FED FAİZ İNDİRİMLERİ ERTELENECEK

Bu arada Fed Guvernörü Christopher Waller perşembe günü yaptığı açıklamada, Fed'in hala enflasyon hedefinde doğru yolda olup olmadığını görmek için faiz indirimlerini en az birkaç ay daha ertelemesi gerektiğini söyledi.

Çok erken hareket etmenin merkez bankasının enflasyondaki ilerlemesini israf edebileceğini ve ekonomiye ciddi zarar verme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.

ALTIN DAHA CAZİP HALE GELECEK

ABD’li yatırım fonu Şirketi WisdomTree emtia başkanı Nitesh Shah merkez bankalarının faiz indirim sinyali verdiğini bu beklentinin gerçekleşmesi halinde tahvillerin daha pahalı altının ise daha cazip olacağını ifade ediyor.

Shah’a göre ons altın bu yılın dördüncü çeyreğinde 2 bin 210 dolara kadar ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacak. Ünlü analist Fed’in para politikalarında bir hata yapabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

Fed, arz yönlü enflasyon konularına çok fazla odaklanıyor. Frene çok uzun süre sert basarak ekonominin gidişatını tehdit ediyorlar. Ünlü uzman orta ve uzun vadede altının cazip kalmaya devam edeceğini vurgulayarak Çin ekonomisindeki gelişmelerin de altın piyasalarını etkileyeceğini sözlerine ekliyor.

ÇİN VE MERKEZ BANKALARI PİYASAYI ETKİLEYECEK

Shah Çin ile ilgili şu ifadeleri kaydetti:

Son birkaç yılda Çin çok sayıda güneş paneli aldı ve elektrikli araba üretti. Ekonomilerini desteklemek için bunları satmaları gerekecek. Küresel piyasalarda çok sayıda ucuz Çin malının deflasyonist bir etkiye neden olması bekleniyor.

Uzman analiste göre ekonomilerde resesyon ve enflasyon riski devam ediyor. Büyük ekonomilerde borçların artması enflasyonu desteleyen bir sürece dönüşebilir. Bu da merkez bankalarının faiz politikalarında hata yapmalarına neden olacak.