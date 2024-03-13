Ünlü zincir market 970 mağazasını kapatıyor! 

13 Mart 2024 19:52 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:53

ABD merkezli indirimli ürünler satan Dollar Tree isimli perakende zinciri, 2023 yılına ait dördüncü çeyrek mali sonuçlarını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, 3 Şubat'ta biten çeyrek dönemde, Dollar Tree 1,71 milyar dolarlık bir zarara uğradı. Bu sonuç, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 452,2 milyon dolarlık net kâr ile kıyaslandığında dikkat çekici bir düşüşü işaret ediyor.

Ayrıca, şirketin açıkladığı bilgilere göre, şu anki piyasa durumları ve mağazaların performans analizlerine dayanarak, bir mağaza portföyü optimizasyon çalışması yürütülmekte olduğu belirtildi. Bu çalışma neticesinde, performansı düşük olan toplam 970 mağazanın kapatılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 16 bin 774 mağazası olan dev şirketin 2024 mali yılının ilk yarısında yaklaşık 600 mağazasını kapatacağı aktarıldı.

HİSSE SENETLERİ ÇAKILDI

Bazı mağazalardaki düşük gelir sebebiyle hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kaybeden marka Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla tanınıyor.

Şirket, 2021 yılında enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurmuştu.