Üreticiler anlattı: Yumurta fiyatlarındaki artışa aracılar neden oluyor

16 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:37

Yumurta fiyatları son dönemlerde girdi maliyetlerinin artışına paralel olarak yükseldi. Artışlar tüketiciyi olumsuz etkilerken üreticileri aracılara işaret etti.

15 GÜNDÜR GERİYE ÇEKİLİYOR

Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurahman Kare, fiyat artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fiyatların son 15 gündür geriye çekildiğini dile getiren Kare, ilçedeki yumurtanın büyüklük ve kalitesine göre 2 TL 10 kuruş ile 2 TL 75 kuruştan satıldığını kaydetti.

PARAYI ARACILAR KAZANIYOR

Kare, “Biz kooperatif yani üreticiler olarak fiyatları geri çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür yumurtanın tane fiyatı en yüksek 2,75 kuruştan satılıyor. 30’luk koli fiyatı ise en yüksek 82,50 kuruştan satılıyor.

Bu duble boy dediğimiz büyük ebattaki yumurta. Büyük şehirlerde yumurtanın yüksek fiyattan satılmasının nedeni ise üreticiler değil aracılar, kısacası birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de parayı yine aracılar yani ikinci, üçüncü şahıslar kazanıyor. Yumurta üretim yerinden çıktıktan sonra birkaç el değiştiriyor ve parayı da bu kişiler kazanıyor aslına bakınca” diye konuştu.