Borsada yatırımı olanlar dikkat! Uzman isim puslu piyasa için uyardı: Halka arz cazibesini yitirecek!

20 Aralık 2023 11:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2023 11:49

Yeni yıla sayılı günler kala yatırımcılar 2024’ün alternatif yatırım araçlarını araştırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da çalkantılı halka arz piyasası vatandaşın kazanç endişesini artırdı. Peki puslu piyasa yatırımcıya yeni yılda ne sunuyor? Halka arz 2024’ün yıldız yatırım aracı olabilecek mi?

Konuyla ilgili Uzmanpara'ya açıklamalarda bulunan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş ''Yıl sonu geliyor. Yıl sonuna doğru yeni pozisyonların ayarlanması, mevcut pozisyonların kapatılması hisse senedi tarafında her zaman olur. Halka arz tarafında ise son halka arzlar yapıldıktan sonra 2024 yılında muhtemeldir ki ocak ayında bir ara verilip yeniden devam edilebilir. Halka arz tarafında 2022-2023 sonuna kadar olan süreç gibi hareketli bir dönem olmayabilir. Çünkü faizlerin artması ile birlikte paranın bir bölümünün mevduata, diğer bölümünün tahvile, para piyasası enstrümanlarına kayması halka arz cazibesini azaltacaktır.” ifadelerini kullandı.

SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Moody’s tarafında kredi notunun artırılacağı beklentisinin gerçekleşmediğine vurgu yapan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Borsa İstanbul tarafında bir beklenti yok. Moody’s tarafında not artırımı bekleniyordu ancak pas geçilmişti. Dün Moody’s’ten kredi raporu yayınlandı. Ilımlı gelişmeleri, Merkez Bankası’nın adımlarını ılımlı strateji olarak yorumladılar. Henüz piyasayı domine edecek bir beklenti oluşmuş değil. Baktığımızda mevduata ve altına paranın kaydığını görüyoruz. Para biraz adres değiştiriyor. Merkez Bankası’nın faiz artırımı stratejisi ile birlikte yerli yatırımcı mevduat tarafına, yabancı yatırımcı da tahvil tarafına gidiyor. Bu da borsayı satıcılı görüntüde bir süre daha devam etmesine neden olabilir.

Belki de yılın son haftasında yıl sonu pozisyonları ve kapanış değerleri anlamında hareketleri görebiliriz.

BORSADA YÜKSELİŞ NE ZAMAN?

2024 yılını henüz tahmin etmek için erken. Birçok siyasi olay da beraberinde gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün önemli açıklamaları vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce açıklamıştı, 2024 yılında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna atıfta bulunarak, Putin’in Türkiye ziyareti ve tahıl koridoruna ilişkin açıklamaları, ABD’nin Türkiye ilişkileri, F-16 gelişmeleri takip edildi. 2024’te İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ve yerel seçimlerle ilgili süreç piyasalar açısından ön planda olacaktır.

Küresel bazda baktığımızda Fed’in faiz artırımlarına ara verip, faiz indirimlerine ne zaman gireceğine dair tartışmalar ocak ayı içerisinde şekillenecektir. 2024 yılında faizlerde yükseliş eğilimi devam ettiği sürece, faiz ve altındaki hareketlilik borsa tarafında baskılanmayı beraberinde getirecektir.

Türkiye’nin kredi notunda bir artış olursa bu sürpriz gelişme domino etkisi yapabilir. Seçimlere kadar süreç içerisinde endekste aşağı hareket ve yukarı hareketler devam edecektir.

BORSADAN ÇIKAN PARA NEREYE GİDİYOR?

Şu andaki paranın büyük bir bölümü Fed’in faiz artırmayacağı ve ‘faiz indirimlerine ne zaman geçeceği?’ noktasında ons tarafındaki hareketlilikle birlikte gram altına doğru yönelişi hızlandırmış gibi gözüküyor. Portföylerde daha önce yüzde 10’lar seviyesinde olan altına olan yöneliş yüzde 30’a çıktı. Bir bölümü ise mevduatta. Hisseler bazında yüzde 40’lar düzeyinde olan hisse senedi ağırlığının yüzde 25, 30 bandına gerilediğini söyleyebiliriz.''