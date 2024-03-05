Ramazan kolilerinde fırsatçı hilesi! İçerisinden böcek de çıkabilir kurt da...

05 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:57

Ramazan'ın başlamasına günler kala vatandaşlar yardım için Ramazan kolileri dağıtmaya başladı. Ramazan kolilerinin içerisine konulan ürünlerin bir çoğu böceklenmiş ya da tarihi geçmiş oluyor. Bu durumun önüne geçmek için vatandaşların yardım için aldıkları kolilerin içerisini kontrol etmesi gerekiyor.

Ramazan kolileri hakkındaki bilinmeyenleri ve yapılması gerekenleri Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tgrthaber.com.tr'den Rumeysa Kaya'ya anlattı.

RAMAZAN KOLİLERİNE DİKKAT!

Kolinin içerisine konulan ürünlere değinen Ağaoğlu, “Lütfen içine girecek ürünleri önceden tek tek tespit edin. Tavsiye edilen son tüketim tarihine bakınız orada neyi onayladıysanız gelen kolilerden de 12 tanesini açıp örnekleme yöntemiyle kontrol edin. İçindeki sıvı yağlar aynı mı? İçindeki işte bakliyatın son tavsiye edilen tüketim tarihi ve markası. Benim beğendiğim seçtiğim mi diye kontrol etsinler?” dedi.

Ağaoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bağış alan kişi daha sonra bağış verene gidip de diyemiyor ki sizin verdiğiniz konunun içinden nohut paketini açtığım için de kurtlanmış nohutlar vardı diyemiyor. Bunu utanıyor. Bu nedenle Ramazan kolisini hayır için yapanların bir minik sorumluluğu daha var. İçeriğini kontrol edip denetlemek.

''KOLİLERİN İÇERİĞİNE BAKIN''

700 liradan başlayan fiyatlarla Ramazan kolisi yapabileceklerini söyleyen Ağaoğlu, "1.500 - 2.000 liraya varan kolilerin içerisine ise işlenmiş et ürünleri sucuk, pastırma koyabiliyorlar, fiyatlar yükseliyor ama onların yapmaları gereken en önemli husus dikkat etmeleri gereken salt fiyat değil elbette bütçesine bakacak. Ben 750 liralık koli yapabilirim deyip 750 TL fiyat alabileceği ürünlerin teklifine bakacak ama lütfen içeriğine de baksınlar. Yani bayat kurtlanmış zamanı geçmiş o ürünler fukaranın evine bereket yerine hastalık götürebilir. Onların sağlığını riske sokabilir. Bu sorumluluğu da ihmal etmemeli.”