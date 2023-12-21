Vergi diliminde 'çalışan emekli' detayı: Uzman isim 'Çok fazla bilinmiyor' dedi, örneklerle açıkladı

21 Aralık 2023 16:56 - Güncelleme : 21 Aralık 2023 17:32

Vergi dilimlerinde yapılması beklenen düzenlemeler işçi ve işverenlerce sık sık dile getiriliyor. Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kala milyonlarca çalışan vergi dilimlerinde düzenleme yapılmasını istiyor. TGRT Haber ekranlarına katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun vergi dilimi sorununu örneklerle açıkladı.

TÜRK-İŞ’TEN HÜKÜMETE MEKTUP

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TBMM'deki parti grup başkanvekillerine vergi düzenlemesiyle ilgili mektup gönderdi. Türk-İş, hükümet yetkilerine yolladığı mektupta ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini, tüm sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına dahil edilmemesini istedi.

İŞVEREN DE DÜZENLEME BEKLİYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu gelir vergisi güncellemesinin alım gücünü artırıcı etkisini gündeme getirerek yükseltilmesini talep etti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret tespit komisyonu toplantısında ve daha önce yaptığı açıklamalarda hem asgari ücret hem de genel olarak ücretler üzerinde baskı oluşturduğu ve ilave maliyet yarattığı için düzenleme talebinde bulundu.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK hem yayınladıkları raporlarla hem de açıklamalarıyla uzun süredir ücretlerde yıl içinde yüksek oranlı gerileme nedeniyle gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesini talep ediyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun örnekler vererek vergi dilimlerini şu sözlerle anlattı:

VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Tabi bir düzenleme olacak düzenleme neye göre oluyor? Düzenleme yeniden değerleme oranına göre olacak. Biliyorsunuz ekim sonu itibariyle 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58 olarak belirlendi.

Vergi dilimleri de yüzde 58 oranında artacak. Geçmiş yıllarda yeniden değerleme oranının yüksek olduğu, bazı yıllarda aynı oranda yeniden değerleme oranı, vergi dilimleri için uygulanmadı. Bu nedenle de vergi dilimleri ile ilgili şöyle bir sorun var, mesela çalışmaya başlayan bir kişinin en alttan ücret örneği vermeyeyim, en üstten ön örnek vereyim, vergi dilimlerinde diyor ki, devlet 70 bin liraya kadar sizin vergi matrahınız varsa yani brüt rakamın üzerinde işçi payları çıkartıldıktan sonra gelir vergisi matrahı bulunuyor.

VERGİ DİLİMİ MATRAHLARI TEK TEK ANLATTI

Bu gelir vergisi matrahınız da diyor ki 70.000 liraya kadarsa %15 alırım. 70.000 liranın üstündeyse 150.000 liraya kadar, 70.000 lirası için %15, kalan 80.000 lirası için %20 alırım diyor. Vergi matranız yani ücretiniz biraz yüksek ise vergi matrahınız sizin 550.000 liraya kadar bir vergi matrağı oluştuysa 70.000 lirası için %15.

70.000 lirayla 150.000 TL arasındaki 80.000 TL için %20 ve 550.000 liraya kalan 400.000 TL için de %27 uygularım diyor. Yani burada da bakıldığı zaman vergi dilimleri artıyor. Şimdi Türkiye’de her şeyin fiyatı artarken ücretler de yenileniyor, ücretler de artıyor. Ücretlerin üstündeki vergiler de maalesef artıyor.

MAAŞLAR YILSONUNA DOĞRU AZALIYOR

Bugün ülkemizde en yüksek rakam asgari ücretin brüt rakamını yüzde 7 buçuğu. Yani 100.600 TL brüt en yüksek rakam, bugün ülkemizde 100 bin 600 lirayla net 75.000 lirayla işe başlayan birisinin yıl sonu geldiğinde aylığı 57.000 liraya düşüyor.

Yılbaşında 75.000 lirayla başlamış, yıl sonu gelmeden hemen Şubat ayında aylığı 70.000 liraya, mart ayında 65.000 liraya, Haziran ayında 57.000 liraya ve 57.000 lirayla yıl sonu net bir ücretle yılı kapatmış oluyor. Vergi dilimleri çok yüksek yüksek gelirli olan kişilerde özellikle yani.

EMEKLİ ÇALIŞANDAN DAHA FAZLA VERGİ KESİLİR

Çalışan kişilerden emekli olduktan sonra daha fazla vergi kesilir. Daha az sigorta primi daha fazla vergi kesilir. Bu nedenle çalışan kişilerin emekli olduktan sonra aylıkları normal çalışanlara göre biraz daha fazla olur.

Bu toplumda çok fazla bilinmiyor. Sanki emekli olduktan sonra çalışan kişiler normal ücretini ya da daha az ücret alacakmış gibi değerlendirilir. Çünkü vergi dilimine baktığımız zaman vergi matrahından dolayı emekli olduktan sonra çalışanlardan evet biraz daha fazla vergi kesilir. Fakat sigorta primi daha fazla kesilmez. Normal çalışana göre daha az kesilir.

EMEKLİ ÇALIŞAN DAHA FAZLA MAAŞ ALIR

Bu nedenle de yine bakın. Örnek vereyim size emekli olduktan sonra bir kişi çalışıyorsa en yüksek rakamla çalışan da örneğini vereyim. Emekli çalışan 75.000 TL alıyorsa aynı brüt tutarla emekli olduktan sonra çalışan kişinin aylığı 75.000 TL değil, 80.000 TL olur. Devletin kasasına girecek 5.000 TL çalışanın cebine girer. Bu nedenle emekli olduktan sonra çalışan kişiler çalıştıkları zaman kendilerinin aylıkları normal çalışma ücretine göre de bir miktar fazla olur.

Şöyle bir kişinin emekli maaşından hiçbir kesinti olmaz. Emekli olduktan sonra kesinti olmaz, kendi adına iş yeri açabilir. Şirket ortağı olabilir, bağkur primi ödemez. O kişinin sigorta primi üstünden yani brüt ücret üstünden çalıştığı maaşını aldığı firma tarafından işçi işveren kesintileri olur. Bunlar devlete ödenir. Emeklerde biraz daha az olur. Bu nedenle aradaki farklar maaşına yansır. Ama bir kişi emekli olduktan sonra emekli aylığından hiçbir kesinti olmaz.