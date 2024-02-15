Yabancı yatırım hükümetin odağında, Bakan Şimşek global devlerle masada

15 Şubat 2024 16:50 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:51

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi 30 şirketin CEO’su ile İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.

CEO’LAR BEKLENTİLERİNİ İLETECEK

Dünya Gazetesi’nden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, toplantıda Bakan Şimşek’in ekonomide yatırımın cazibesini artırmak üzere atılan son adımlara ilgili açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

Toplantıya katılan şirket CEO’ları da beklentilerini Mehmet Şimşek’e iletecek. Ekonomi yönetimi bir süredir yabancı yatırımların artması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’ye uluslararası doğrudan sermaye yatırımında geçen yıl yüzde 20 düşüş yaşandı.

YABANCI YATIRIMI NEDEN DÜŞTÜ?

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yabancı yatırımları neden gerilediğini açıkladı. Yapılan açıklamada bunun en önemli iki nedeninin makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik olduğu vurgulandı.

HEDEF YÜZDE 1,5

Yabancı yatırımcılar Türkiye’de risk faktörü olarak döviz kurunu ve enflasyonu görüyor. Türkiye global yatırım pastasından yüzde 1 pay alıyor. Ekonominin hedefi ise bu oranı yüzde 1,5’e çıkarmak.

YASED Başkanı Engin Aksoy, dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

18,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM POTANSİYELİ

“İş ve yatırım ortamında iyileşmeler yaşanırsa, sadece önümüzdeki 6 ay içinde 18,6 milyar dolar değerinde ilave bir yatırım potansiyeli olduğunu tespit ettik.

Türkiye, pazar büyüklüğü, iş ekosistemi ve özellikle maliyet alanındaki güçlü yönlerini kullanmaya devam ederken düzenleyici çerçeve ve risk göstergelerindeki parametrelerde ilerleme kaydederse bu alandaki rekabet gücünü artırabilir.

Geçen yıl yaptığımız ankette 7.1 milyar dolarlık bir potansiyel ortaya konulmuştu. Burada bir potansiyel artışı söz konusu. Hangi alanlarda iş ve yatırım ortamında gelişme olmasının bu sonucu beraberinde getireceğini sorduğumuzda, üyelerimizin yüzde 85’i makroekonomik performansa da dayanan risk göstergelerine işaret etti. Yüzde 78’i ise düzenleyici çerçeveyi belirtti.

Uluslararası şirketlerin bu yıl için beklediği 4 düzenleme

1. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen KVKK 9. Madde değişikliği,

2. İklim Kanunu ve dolayısıyla Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulamaya alınması konularında AB ile uyumlu düzenlemelerin gerçekleşmesi.

3. Fiber altyapı, 5G, siber güvenlik mevzuat altyapısının oluşturulması.

4. İş hayatında esnek çalışma-yarı zamanlı çalışmaya yönelik, kalıcı, rekabetçi