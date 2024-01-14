Yabancı yatırımı Türkiye'ye çekme planı hazır! 2028'de yüzde 12 hedefi

14 Ocak 2024 06:51 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 06:52

Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) Stratejisi kapsamında yeni bir eylem planını hayata geçiriyor. Plan kapsamında UDY'ye dair beş yıllık eylem planı hazırlandı.

BÜTÇE ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan ve kamuoyu görüşüne açılan yeni strateji taslağı ile küresel UDY projelerinin 2028 yılında yüzde 1,5’e çıkarılması, doğrudan yatırımların payının ise yüzde 12’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için yatırım gündemini etkileyen küresel eğilimler ve uluslararası yatırımcıların yer seçim kriterleri göz önünde bulundurularak Yatırım Ortamı Rekabetçiliği, Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm, Küresel Tedarik Zinciri ve Nitelikli İnsan Kaynağı olmak üzere beş temel politika alanı belirlendi.

HEDEF ODAKLA TANITIM PLANI

Yeni yol haritasına göre UDY profillerine uygun yatırımların ülkemize çekilmesi için hedef odaklı tanıtım yapılacak. Türkiye ekonomisinin ikiz (yeşil ve dijital) dönüşümü için uygun yatırım ortamı oluşturulacak. Yatırımcılara arazi tahsis süreçleri kolaylaştırılacak, bürokratik engeller kaldırılacak. Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, fiziksel ve dijital altyapı güçlendirilecek.

5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, kuantum, siber güvenlik, akıllı ulaşım ve artırılmış gerçeklik gibi gelişen teknoloji alanlarında ekosistemin geliştirilmesi sağlanacak. Türkiye’deki mevcut uluslararası yatırımcılar ile yerel tedarikçi firmaların iş birlikleri geliştirilerek yerel firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonu artırılacak.

GELECEĞİN MESLEKLERİ SAPTANACAK

Türkiye’nin ikiz dönüşüm çerçevesinde ihtiyaç duyduğu nitelikli beşerî sermayenin geliştirilmesi amacıyla da geleceğin mesleklerinin ortaya çıkardığı yeni çalışma modellerine uygun mevzuat çalışmaları yapılacak. Matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim ve istihdamının artırılmasını sağlayacak programlar geliştirilecek ve nitelikli UDY profillerinin ihtiyaç duyduğu yetkin AR-GE personelinin yetiştirilmesi sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak. Yurt dışındaki nitelikli insan kaynağının ülkeye çekilmesi ve mevcut yeteneklerin elde tutulması için hedef odaklı çalışmalar yürütülecek.