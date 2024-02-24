Yarısı Bizden kampanyasında faizsiz kredi! Tüm şartlar belli oldu, kiracılar yararlanacak mı?

24 Şubat 2024 09:50 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 09:54

Yüzyılın kentsel dönüşüm hareketinde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında verilecek destek paketinin esasları Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

Yarısı Bizden kampanyasında her bir bağımsız bölüm için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da kira yardımı olmak üzere 1.5 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

Sabah Gazetesi’nden Seda Tabak’ın haberine göre, ayrıca ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Kampanyaya başvuru yapmayan vatandaşlar için yeni bir fırsat sunulacak.

KREDİNİN VERİLME ŞARTLARI NELER?

6306 Sayılı Kanun kapsamındaki riskli yapının bulunduğu parselde ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması sonrası gerçek veya tüzel kişilere, talep etmeleri halinde, aynı kanun kapsamında yapacakları yeni yapılar için mevcut yapıda sahip oldukları ve idarece tespiti yapılacak konut ve işyerlerinde yapım için yardım verilebilecek.

1.5 KATI GEÇEN KAZANAMAYACAK

Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1.5 katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden verilmeyecek.

Ayrıca riskli yapının bulunduğu parsellerde 1 Nisan 2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş olması halinde yardımdan faydalanılamayacak.

İŞ YERLERİ İÇİN 1 MİLYON 400 BİN HİBE

Proje kapsamında hak sahibine bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, 700 bin TL'ye kadar kredi verilecek. İşyerini dönüştüreceklere ise 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Toplam her bir konut için 1 milyon 400 bin, her bir işyeri için 700 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

KİRACILARA YARDIM EDİLECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de dönüşüm sürecinde kiracılara yardım yapılıp yapılmayacağı oldu. Birden fazla konut için verilecek kredide herhangi bir sınır koyulmadı.

Hak sahibi, satış veya pay satışı işlemiyle edineceği taşınmaz için payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilecek. Kiracılara da bir kerelik karşılıksız 100 bin lira destek verilecek.

GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak.

Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Borç, her güncelleme döneminde güncelleme oranıyla güncellenecek.

HESAPLAMALAR NASIL YAPILACAK?

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak. İlk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak.

İlk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Bu güncelleme ocakta gerçekleşecek ve TÜİK'in yayınladığı yıllık TÜFE artışının yarısı dikkate alınacak.

Güncellenmiş kredi borcu belirlenirken, kredi borcundan yapılan geri ödemeler düşülecek, kalan borç güncelleme oranıyla artırılarak yeni borç bulunacak. Güncellenen borç kalan taksit sayısına bölünerek, aylık tutarı belirlenecek.

SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Yapım için yardıma ilişkin hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ayrılan İstanbul Dönüşüm Kampanyası Finansmanı bütçe imkânları doğrultusunda 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılabilecek.