Mert Başaran 'Paranız erir' dedi, yatırımcıya kazandıracak tüyoyu verdi

22 Şubat 2024 14:26 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 15:59

Geçtiğimiz yıl borsaya rakip olması beklenen mevduat faizleri yatırımcıyı mutlu etmedi. Dolar/TL kuru ise geçtiğimiz haftadan itibaren rekor serisine devam ediyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettikleri yatırım araçlarından biri döviz. Merkez Bankası faiz kararının ardından TGRT Haber ekranlarından açıklama yapan Yatırım uzmanı Mert Başaran dolar ve enflasyon ilişkisine dikkat çekti.

Mert Başaran mevduat faizlerinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

ENFLASYON VATANDAŞIN HİSSETİĞİ KADAR OLMALI

Bir şekilde vatandaşa hissettiği enflasyon ya da tahmin ettiği olacağını düşündüğü gerçek beklentisi. Ama Merkez Bankası’nın beklentisi değil, de ben bu sene 50 olur hissediyorum dediğinde en azından ortalama bir medyan rakamının üzerinde çıkmak lazım ki vatandaş ya bu oranda güzel oranmış deyip bozabilsin.

Şu an TÜFE beklentisi yüzde 38-39, tabii ki vatandaş çok bozmak istemiyor. Çünkü şöyle düşünüyor, evet, Merkez Bankası 38 olacak diyor. Ben 40 yaparsam kâr edeceğim ama gerçekten 38 olur mu? Ben 38 olacağını çok hissetmiyorum. Sanki 50-60 olabilecek gibi hissediyorum.

VATANDAŞ KORKUYA KAPILIYOR

Tabi hep söylüyorum eskiden tek kanal vardı, durum farklıydı, sonra birkaç kanal oldu şimdi artık Youtube da var ve Youtube'un da olmasıyla beraber çok fazla da dezenformasyonda oluyor. Farklı görüşler de oluşuyor, olumlu veya olumsuz. Algı çok önemli. Ya işte önümüzdeki yıl merkez bankasının dediği gibi 40 değil, 70 enflasyon olacak diye bir haber geldiğinde ya da okuduğunuzda ister istemez siz 50 ile bir bankaya para ya da 38-40’la koymak istemiyorsunuz.

Dolayısıyla çok böyle dikkatli şekilde algıları iyi yönetmek lazım. Yani ekonomi yönetiminin hem döviz kuruyla ilgili hem enflasyonla ilgili çok daha iyi anlatması lazım bazı şeyleri. Çünkü vatandaş iyi anlamadığı sürece siz iyi anlatamazsanız başkası daha farklı anlatıyor. Başkası daha farklı anlatınca da korku artıyor. Korku arttığında da bu paralar bakın kaç?

DOLAR TUTANIN PARASI ERİYOR

Dolar her yıl enflasyonun altında kalıyor. Kaç yıldır dolar tutanın parası eriyor ama hala öyle bir algı var ki bunu kıramıyorsunuz. Vatandaş da yine dolar alıyor ya eriyecek paran bugün tekrar söylüyorum. Yıl sonu eğer dolar 44 bile olsa inanılmaz rakam asgari ücretten bile azaltmış olacak. Evet asgari ücret almış olacak, yani artmamış olacak para erimiş olacak ama bunu vatandaş anlamadığı için bilmediği için 34 olduğu çok kazandım 36 oldu çok kazandım diyor.

Geçtiğimiz yıl en çok kazandıran yatırımların borsa ve altın olmasını da değerlendiren Mert Başaran şunları kaydetti:

DOLAR PARA KAYBETTİRİR

Son 40 yılı inceleyin. 2-3 tane devalüasyon yılı dışında dolar her zaman para kaybettirmiştir. Enflasyonun altında kalmıştır. Ama bakın bunlar iyi yönetilemiyor. Ya çünkü demin söylediğim gibi siz çıkıp da şunu derseniz, yani dolar 35 olursa biz biteriz hayatta da olmayacak olduğunda vatandaş korkuya kapılıyor.

Dolar 40 TL da olsa enflasyonun altında kalıyor, neden korkuyorsunuz, hâlâ paranız eriyor, dolar da dediğinizde vatandaş şunu düşmeye başlayacak, ‘ya biz 40 olunca bir şey olacak zannediyorduk bunu Mert bey haklıymış, paramız yine eriyor’ dediğinde çözülmeler başlıyor, evet bu yeteri kadar vatandaşa anlatılmıyor nedenini ben çözemedim