3 kritik gelişme yeni rekorun kapısını açacak! Uzman isim altın için şaşırtan seviyeyi açıkladı

26 Şubat 2024 10:42 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:48

Ons altın küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri sonrasında geri çekilerek 2.035 dolar seviyelerini gördü. İç piyasada ise dolar/TL kurundan destek alan gram altın ons tarafındaki geri çekilmeye rağmen rekor seviyeleri test etti.

TGRT Haber ekranlarına katılan Yatırım Analisti Tuna Kaya altının 2024 yılında da gözde yatırım araçlarından biri olacağını ifade ederek beklediği rekor seviyeyi açıkladı.

Tuna Kaya altın piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:

GRAM ALTIN İKİ YÖNDEN DESTEKLENİYOR

Gram altının iki bacağı var. Birisi dolar/ TL bacağı öbürü de ons bacağı. Ons bacağı elbette uluslararası bir yönü ifade ediyor. Dolar/TL tarafı da Türkiye’deki mevcut dolar/TL’nin durumunu ifade ediyor. Bu yönüyle altında yani gram altında yükseliş potansiyeli anlamında hem ons altındaki yükseliş potansiyeli hem de dolar tarafındaki yükseliş potansiyeli gram altını destekliyor.

DOLAR/TL ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Şöyle geriye dönüp baktığımızda 2023 yılında altın enflasyonun üzerinde bir kazanç sağladı ve %78’E yakın bir getiri getirdi ve TÜİK enflasyonu da %65 enflasyon üzerinde bir kazanç getirdi. Dolar TL ise %63 oranında ve TÜİK enflasyonun altında kaldı.

REZERVLER DOLARIN TUTMAK İÇİN KULLANILIYOR

Şimdi baktığımızda özellikle merkez bankası bu son 2 aydır, Enflasyonda işte ocak ayı enflasyonu %7 seviyesinde geldi. Şubat ayı enflasyonunda da beklenti %5 seviyesinde, yani 2 aylık enflasyon %12.

Bu ölçekte baktığımızda dolar TL bunun gerisinde kaldı ve merkez bankası rezervlerini 145 milyar dolara çıkarmıştı. Ve o rezervlerin tekrar 135 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Yani burada rezervler doları tutmak için kullanılıyor.

ALTINI TUTAN İKİ ŞEY VARDI

Bu ölçekte de elbette yatırımcıların son zamanlarda gram altına ve altına yönelik ciddi bir talepleri var. Şöyle baktığımızda 2024 yılında altın açısından artık o 2022, 2023 yıllarındaki ons tarafı için söylüyorum, baskı ortadan kalkacak. Çünkü altını tutan 2 şey vardı, bir dolar endeksi yukarıda 100 seviyesinin üstündeydi. ABD Merkez Bankası Fed 2022-2023 yıllarında faiz artırdı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Bu faiz artırım döngüsü bitti 2024 yılında faiz indirimleri başlayacak, işte bu noktada da faiz getirisi dünyada azaldığında yatırımcılar güvenli liman anlamında altına yönelecekler. Bir diğer olgu ise jeopolitik riskler. Çin ile ABD arasında Orta Doğu’da işte Rusya, Ukrayna arasında. Yani baktığımızda buna yenileri de eklenebilir. Jeopolitik riskler de altını destekliyor.

ONS 2.400 DOLARI GÖRECEK

Diğer tarafta da işte 2024’ün sonunda Amerika’da kasımda seçimler var. Evet, işte Trump’ın seçimleri kazanması ve Trump'da agresif bir lider olduğu için burada yeniden Çin ile ABD arasında gerilimler daha da kuvvetli artabilir. Bu yönüyle de altın ons bazında bana göre yükseliş potansiyeli sürdürecek ve bu yıl içerisinde 2.400 doları görebilir.

3 BİN TL BEKLENTİSİ

Ons altın 2.400 doları aşarsa ekonomi yönetiminin de dolar/TL beklentisi yıl sonu itibariyle 40’lı seviyelerde. Bun durumda 2.030 2.040 bandında olan gram altın, yıl sonu itibariyle 3.000 TL seviyesine bizi götürebilir. Ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi şu anda yüzde 36-42 bandında.