Yatırımcı akınına uğradı: Bitcoin zirveye ulaştı!

05 Mart 2024 18:52 - Güncelleme : 05 Mart 2024 18:59

2021 yılından bu yana ilk kez 68 bin doları aşan Bitcoin, Kasım 2021'de ulaştığı 68 bin 999 dolarlık rekor seviyeye göz kırpıyor. Gün içinde 68 bin 700 doların üzerine çıkan Bitcoin, yatırımcıları heyecanlandırıyor.

YILIN BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 50 DEĞER ARTIŞI

Piyasa değerine göre en büyük kripto varlık olan Bitcoin, bu yıl yatırımcısına adeta bayram yaşattı. Yılın başından bu yana yüzde 50'den fazla değer kazanan Bitcoin, son birkaç haftada ABD'de listelenen Bitcoin fonlarına (ETF) girişlerin artmasıyla ivme kazandı.

ABD'DE ONAYLANAN BİTCOİN ETF'LERİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Geçtiğimiz aylarda ABD tarafından onaylanan spot Bitcoin ETF'leri, piyasaya yeni yatırımcıların girişini sağladı. Bu da 2021'deki rekor seviyeleri anımsatan bir coşku ve ivmeyi tetikledi.

BİTCOİN'İN YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bitcoin'in yükselişinin devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Uzmanlar, Bitcoin'in önümüzdeki aylarda tarihi zirvesini kırmasının muhtemel olduğunu, ancak kripto para piyasalarının her zaman riskli olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini yineliyor.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Analistlere göre, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde rekor kırılması ve borsa ile dövizdeki oynaklık göstergelerinin düşmesi de piyasadaki risk iştahının artmasında etkili oldu.

Coinbase Kurumsal Araştırma Departmanı Başkanı David Duong'a göre, normalde mart ayı Bitcoin için yatay bir ay olsa da kripto varlıklar yapay zeka ve blok zinciri teknolojisine dayalı verimlilik patlamasından faydalanıyor.

FİYAT ARTTIKÇA YATIRIMCI DAHA ÇOK GÜVENİYOR

Singapur merkezli kripto analiz şirketi 10x Research'ün Araştırma Müdürü Markus Thielen ise, "Fiyat yükseldikçe yatırımcılar kendilerine daha fazla güveniyor. Bu nedenle akışlar azalmıyo" dedi.

Nexo kripto borsasının kurucu ortağı Antoni Trenchev, "Bu dokuz yeni ETF'nin doğuşuyla birlikte büyük hamleler artık hafta sonları yerine normal ticaret haftasında gerçekleşme eğiliminde" değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, "Bu kadar kısa sürede bu kadar sert bir yükseliş bir düzeltmeyle karşılaşacaktır" diyerek kripto para yatırımcılarını uyardı.