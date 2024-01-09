Yatırımcı beklemede, gözler Fed'de! Uzman isim 'Beklenti zayıfladı' dedi, kritik altın yorumunu yaptı

09 Ocak 2024 11:16 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:19

Altın piyasaları ABD faiz kararlarına ve enflasyon verilerine yönelik beklentilerle ons tarafında geriledi. Gram altın fiyatları döviz kurundan aldığı destekle seviyesini korumaya devam ediyor. Gram altı ekranlarda 1.960 TL bandında seyrederken serbest piyasalarda 2 bin liranın üzerinde hareket ediyor. Çeyrek altın 3.351 TL olurken yarım altın 6.703 TL olarak işlem görüyor.

FED FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Altın fiyatları Salı günü ons başına 2.030 dolar civarına çıktı. Altın, doların genel zayıflığından faydalanarak geçtiğimiz haftalarda kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. ABD enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi ve beklemeye geçilmesi altında geri çekilmelere kapı araladı. Piyasalar, Mart ayında Fed'in faiz indirimi ihtimalini kabaca %60 olarak fiyatlıyor; bu oran, bir hafta önce görülen yaklaşık %90'ın altındaydı.

PİYASALARDA OLUMLU HAVA ESTİ

Öte yandan Amerikan Merkez Bankası’nın erken faiz indirimi beklentilerinin azalması altının ons fiyatında gerilemeye sebep oldu. Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edecektir. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Son FED toplantısında 2024 yılı içerisinde faiz indirimine gidilebileceği mesajı verilmişti.

Bu mesajla beraber piyasada bir iyimserlik havası oluşmuştu. Bu iyimser havayla Dolar endeksinde bir geri çekilme, ons altın tarafında ise yukarı doğru bir ivmelenme gördük” dedi.

SATIŞ BASKISI ARTTI

Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde geldiğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Bazı FED yetkilileri erken faiz indirimi mesajı verse de, bu beklentinin azaldığını görüyoruz.

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinde yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin yükselmeye başlaması tüm piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllıklarında getirinin artması ons altının bir miktar geri çekilmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Tufaner konuşmasını şöyle sonlandırdı:

DOLAR GRAMDAKİ KAYBI TELAFİ EDECEK

“Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı. Bunda Dolar/TL’deki artışın ons kaybını telafi etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.”