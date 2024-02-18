Yatırımcı faiz kararına kilitlendi, PPK metnindeki mesaj dikkat çekti

18 Şubat 2024 09:58 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 10:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Şubat’ta 2024 yılının ikinci faiz kararını açıklayacak. Ekonomi yönetimi Merkez Bankası başkanlığında kısa süre önce yaşanan görev değişikliğinde para politikasında herhangi bir değişikliğin olmayacağını vurguladı. Faiz artışlarına devam edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

YABANCI YATIRIMCI BEKLENTİSİ

Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcının gelmesi bekleniyor. Yabancı kuruluşlardan gelen Türkiye’nin para politikalarına ilişkin olumlu mesajlar ekonomiye olan güveni tazelemeye devam ediyor. Uzmanlar seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcının elinin rahatlayacağını ifade ediyorlar.

RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye’ni kredi risk primi 300 baz puanın altına düşerek 291’e kadar geriledi. Cuma günü TCMB tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıkarken 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

FAİZ ARTIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. AA Finans'ın TCMB'nin 22 Şubat Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.

GEREKTİĞİ MÜDDETÇE SÜRDÜRÜLECEK

Öte yandan Merkez Bankası son yayımlanan Para Politikaları metninde faiz kararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.