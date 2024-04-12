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12 Nisan 2024 08:41 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 08:40

Yaz gelmeden fiyatlar uçtu, Maldivler'i solladı: Lahmacun ayran 900 lira!

Her yıl fiyatlarıyla gündem olan Bodrum bu sene yaz gelmeden uçtu. Lahmacun ve ayranın 900 liraya satıldığı ilçe Maldivleri solladı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Yaz gelmeden fiyatlar uçtu, Maldivler&#039;i solladı: Lahmacun ayran 900 lira!

Denizi, kumsalı, eğlence hayatıyla olduğu kadar pahalı oluşuyla da her yıl gündeme Tatil cenneti Bodrum, bu sene bayram tatilinde beyaz kumsallarıyla meşhur Maldivler'i solladı.

2 GÜNLÜK BODRUM TATİLİ Mİ? 1 HAFTA MALDİVLER Mİ?

Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da 2 gün tatil yapmanın bütçesi, 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer.

Yaz gelmeden fiyatlar uçtu, Maldivler'i solladı: Lahmacun ayran 900 lira! - 1. Resim

LAHMACUN AYRAN 900 TL'YE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl ise 900 TL'ye çıktı.

ÇEŞME'DE 600 BİN TL'YE KİRALIK VİLLA

Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli 600 bin TL'yi aştı.

Kaynak: TGRT Haber
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