12 Nisan 2024 08:41 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 08:40
Yaz gelmeden fiyatlar uçtu, Maldivler'i solladı: Lahmacun ayran 900 lira!
Her yıl fiyatlarıyla gündem olan Bodrum bu sene yaz gelmeden uçtu. Lahmacun ve ayranın 900 liraya satıldığı ilçe Maldivleri solladı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Denizi, kumsalı, eğlence hayatıyla olduğu kadar pahalı oluşuyla da her yıl gündeme Tatil cenneti Bodrum, bu sene bayram tatilinde beyaz kumsallarıyla meşhur Maldivler'i solladı.
2 GÜNLÜK BODRUM TATİLİ Mİ? 1 HAFTA MALDİVLER Mİ?
Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da 2 gün tatil yapmanın bütçesi, 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer.
LAHMACUN AYRAN 900 TL'YE ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl ise 900 TL'ye çıktı.
ÇEŞME'DE 600 BİN TL'YE KİRALIK VİLLA
Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli 600 bin TL'yi aştı.
Kaynak: TGRT Haber