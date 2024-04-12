Yaz gelmeden fiyatlar uçtu, Maldivler'i solladı: Lahmacun ayran 900 lira!

12 Nisan 2024 08:41 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 08:40

Denizi, kumsalı, eğlence hayatıyla olduğu kadar pahalı oluşuyla da her yıl gündeme Tatil cenneti Bodrum, bu sene bayram tatilinde beyaz kumsallarıyla meşhur Maldivler'i solladı.

2 GÜNLÜK BODRUM TATİLİ Mİ? 1 HAFTA MALDİVLER Mİ?

Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da 2 gün tatil yapmanın bütçesi, 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer.

LAHMACUN AYRAN 900 TL'YE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl ise 900 TL'ye çıktı.

ÇEŞME'DE 600 BİN TL'YE KİRALIK VİLLA

Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli 600 bin TL'yi aştı.