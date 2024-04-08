Yeni emeklilik sistemi için gözler Meclis'te, iki bakanlık devreye girdi

08 Nisan 2024 13:46 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:53

Aylardır seçim atmosferinde olan Türkiye’de sonuçların netleşmesiyle ekonomi gündemindeki konulara yönelik çalışmalar devam edecek. Hükümetin masasında yer alan pek çok konu çözüme kavuşmayı bekliyor.

GÖZLER BAYRAM SONRASINDA

Bayram sonrası hükümetin en çok mesai harcayacağı düzenlemelerden enflasyon ve emeklilik. Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı getirecek birçok düzenleme orta vadede devreye girecek.

Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak.

Bayram sonrası gündeme gelecek 5 düzenleme

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

2024 yerel seçimleri sonrası gerçekleştirilen ilk EKK toplantısı sonrası alınan kararlara göre;

Enflasyonla mücadele tüm alanlarda güçlenecek.

Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için atılan adımlar sıkı takibe alınacak.

İstihdamın arttırılması ve fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışmalara hız verilecek.

İKİ BAKANLIK DEVREDE

Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra orta vadede yeni emeklilik sistemi başta olmak üzere diğer reformlar için adımlar atılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli olarak çalışıyor.